"Por Amor a Mamá": Simón Olano ofrecerá concierto especial en Santo Domingo

A lo largo de su carrera, Olano ha construido una trayectoria sólida y de proyección internacional, por lo que en mayo de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido cantante y compositor colombiano Simón Olano se presentará el próximo viernes 15 de mayo de 2026 en el Hard Rock Café Santo Domingo con su concierto titulado "Por Amor a Mamá", una propuesta artística concebida como homenaje a la celebración del Día de las Madres Dominicanas.

El evento ha sido diseñado como una experiencia cargada de emociones y momentos inolvidables, donde la música romántica será el hilo conductor para honrar a las madres en su día.

Simón Olano, nacido en Cartagena de Indias, es un artista con formación lírica en París que ha logrado destacar por una propuesta musical única, en la que fusiona la técnica de la ópera con géneros como el bolero, la balada, la ranchera y el pop romántico.

Su estilo elegante y profundamente emocional lo ha posicionado como una de las voces contemporáneas más representativas del bolero en Latinoamérica, conectando especialmente con audiencias adultas.

Sobre el artista

A lo largo de su carrera, Olano ha construido una trayectoria sólida y de proyección internacional, por lo que en mayo de 2025, se convirtió en el primer solista colombiano invitado por la Filarmónica Latinoamericana de Houston, presentándose bajo la dirección del maestro Glenn Garrido, en una actuación que reafirmó su crecimiento artístico.

Formado en el Conservatorio de Père-Lachaise en París y bajo la tutela de la legendaria soprano Montserrat Caballé en Barcelona, el artista ha compartido escenario con figuras como Carlos Cuevas, Jerau, Cenelia Alcázar y Bobby Sierra.

Asimismo, ha llevado su música a importantes escenarios, entre ellos el Teatro Metropolitan de Ciudad de México.

Ganador del Premio Mara como Artista Revelación de Colombia en 2022, el intérprete también ha cosechado éxitos en la radio latinoamericana, consolidándose como una de las figuras de mayor impacto en la escena romántica del continente.

Su tema "Cartagena" fue reconocido como la mejor canción en un concurso que reunió a más de 400 compositores, organizado por la Alcaldía de su ciudad natal.

Actualmente, el artista promociona su más reciente sencillo, "Vale la pena vivir", canción que transmite un mensaje profundo sobre la importancia de la salud mental y el valor de cerrar ciclos con amor, manteniendo la sensibilidad y elegancia que caracterizan su propuesta musical.

Más allá de su carrera, Simón Olano se distingue por su cercanía y autenticidad, cualidades que se reflejan en cada una de sus interpretaciones que lo han convertido en un artista capaz de conectar genuinamente con su público.

El concierto "Por Amor a Mamá" promete ser una velada especial para celebrar el amor, la música y la familia en un ambiente íntimo y memorable.