Beret emocionado con su primer concierto en República Dominicana: "Va a ser un placer abrazarlos"

Beret durante su gira internacional Lo bello y lo roto Tour 2026. El 5 de mayo será su primer concierto en República Dominicana, en el Hard Rock Cafe Santo Domingo Blue Mall. En esta imagen de archivo, lo vemos posar. ( FUENTE EXTERNA )

Después de más de una década de carrera construida desde la autenticidad y la cercanía, el cantautor sevillano Beret se prepara para su primer concierto en República Dominicana.

La noche de este martes, 5 de mayo, el Hard Rock Cafe Santo Domingo Blue Mall abrirá sus puertas para recibir al artista, en un formato íntimo con capacidad limitada, dentro de su gira internacional Lo bello y lo roto Tour 2026, que recorrerá ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos bajo la producción local de Big Star.

En una conversación exclusiva con Diario Libre, Beret reflexionó sobre su trayectoria, la naturaleza de su proceso creativo y el vínculo que ha establecido con el público latinoamericano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/beret-4-4b0374f8.jpg Foto de archivo del cantante Beret durante un concierto en España. (FUENTE EXTERNA)

De lo íntimo a lo global

Desde sus primeros pasos en YouTube hasta llenar escenarios internacionales, Beret describe su evolución con naturalidad.

"Creo que es mi forma natural, cuando yo empecé a hacer música, empecé con el reggae, empecé con el rap y después me di cuenta que a la hora expresarme necesitaba otro tipo de forma, como puede ser el pop y es una cosa que me ha llegado de forma natural, desde siempre, desde que soy pequeño, escuchando esos géneros".

Para él, el reconocimiento internacional no ha alterado su manera de concebir la música, sino que ha permitido ampliar el alcance de una voz que siempre se ha mantenido fiel a sí misma.

"ace como diez años que la gente de República Dominicana me está pidiendo un concierto y va a ser un placer abrazarlos y que la gente pueda pasar un día increíble." Beret Cantautor español “

Entre lo bello y lo roto

El título de su gira refleja un equilibrio entre la vulnerabilidad y la resiliencia que atraviesa toda su obra. Beret explica: "Yo siempre digo que empiezo por la letra, pero, en realidad, ni empiezo por una ni empiezo por otra. Es algo de lo que me nace y depende mucho del presente en que esté creando la canción".

Y agrega: "A veces estoy simplemente pensando la melodía sin letra y otras veces tengo la letra, pero no me imagino ningún tipo de melodía. Así que depende de la canción".

Sobre la tensión entre lo positivo y lo doloroso, añade: "Creo que la parte de mí más bella es esa parte en la que demuestro esa vulnerabilidad, donde puedo mostrarme tal y como soy y tengo esa sensibilidad que en vez de hacer que me sienta menos, me hace sentir que me sienta más, y la parte más rota ha sido esas partes negativas que han pasado en mi vida y que gracias a resiliencia he podido evolucionar".

Un lazo con Latinoamérica y República Dominicana

La intensidad del público latinoamericano, según el artista, es un componente esencial de su éxito en la región.

"Creo que el público latinoamericano es un público muy intenso, un público que es capaz de agarrar esa sensibilidad y hacerla suya y venir a los conciertos y desahogarse, yo cada vez que doy un concierto en Latinoamérica, siento que el público se abre en canal conmigo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/beret-4-1-6f522055.jpg Beret en una imagen promocional, publicada recientemente. (FUENTE EXTERNA)

Sobre su debut dominicano, Beret se mostró entusiasmado.

"Pues, tengo muchas expectativas del público dominicano, considero que es un público que está constantemente mandándome mensajes y queriéndome transmitir ese cariño desde hace bastante tiempo; hace como diez años que la gente de República Dominicana me está pidiendo un concierto y va a ser un placer abrazarlos y que la gente pueda pasar un día increíble".

Interpretación y repertorio

Beret confiesa que la cercanía con la audiencia altera la manera en que interpreta sus canciones.

"Mi forma de interpretar varía mucho acorde de lo que sienta en el presente; nunca he interpretado una misma canción de forma diferente, sino que me baso mucho en la mirada con el público, me baso mucho en lo que siento y sobre todo en lo que pasa en mi cabeza".

Respecto a la selección de temas, explica: "Es complicado hacer un repertorio dinámico, pero sí que es verdad que intento cantar canciones un poco más antiguas y otras más nuevas para que la gente se pueda ir con una dinámica bastante bonita, y que aquella persona que me escucha desde hace mucho tiempo se vaya contento y el que me escucha hace poco también".

Beret concluye reafirmando su compromiso con la autenticidad: "La verdad es que siempre me he atrevido a expresarme completamente y todavía no hay nada que me haga callarme".

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En su primer concierto dominicano, Beret ofrecerá no solo un recorrido por sus éxitos más reconocidos,como "Lo siento", "Si por mí fuera" y "Porfa no te vayas", sino también una experiencia íntima que busca consolidar un vínculo con un público que lo ha seguido durante años, desde la pantalla hasta el escenario.