Estos son los precios de las boletas para ver a Karol G en el Estadio Olímpico
La cantante colombiana se presentará el próximo 19 de febrero de 2027 con su gira mundial "Viajando Por El Mundo Tropitour"
Ir a ver a Karol G en vivo en República Dominicana ya tiene precio. La cantante colombiana se presentará el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y este martes arrancó la preventa de las boletas.
Los precios van desde 2,900 hasta 23,900 pesos, siendo las zonas Front Stage A3 y A4 las más caras.
Justo detrás, otras áreas cercanas al escenario se sitúan en 21,900 y 19,900 pesos, mientras que las categorías VIP y Special Guest quedan en un rango intermedio.
Para quienes buscan opciones más económicas, los palcos aparecen como la alternativa más accesible dentro del evento, en 2,900 pesos.
La preventa arrancó este martes 5 de mayo para clientes de Mastercard y Banreservas, con disponibilidad limitada.
- La venta general comenzará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 de la mañana.
Gira
El concierto forma parte de la gira Viajando Por El Mundo Tropitour, con la que Karol G sigue llenando grandes escenarios alrededor del mundo.
Las boletas están disponibles a través del portal oficial del evento karolg.uepatickets.com.