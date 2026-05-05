Estos son los precios de las boletas para ver a Karol G en el Estadio Olímpico

La cantante colombiana Karol G en una de sus presentaciones. ( FUENTE EXTERNA )

Ir a ver a Karol G en vivo en República Dominicana ya tiene precio. La cantante colombiana se presentará el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, y este martes arrancó la preventa de las boletas.

Los precios van desde 2,900 hasta 23,900 pesos, siendo las zonas Front Stage A3 y A4 las más caras.

Justo detrás, otras áreas cercanas al escenario se sitúan en 21,900 y 19,900 pesos, mientras que las categorías VIP y Special Guest quedan en un rango intermedio.

Para quienes buscan opciones más económicas, los palcos aparecen como la alternativa más accesible dentro del evento, en 2,900 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/precios-karol-g-92e24d95.jpeg Tabla de precios de las boletas para el concierto de Karol G en el Estadio Olímpico. (FUENTE EXTERNA)

La preventa arrancó este martes 5 de mayo para clientes de Mastercard y Banreservas, con disponibilidad limitada.

La venta general comenzará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 de la mañana.

Gira

El concierto forma parte de la gira Viajando Por El Mundo Tropitour, con la que Karol G sigue llenando grandes escenarios alrededor del mundo.

Las boletas están disponibles a través del portal oficial del evento karolg.uepatickets.com.

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