DBT Empire apuesta por institucionalizar el trap latino

La compañía independiente DBT Empire ha conectado talentos emergentes con gigantes de la industria como Warner Music, Sony Music y Roc Nation. ( FUENTE EXTERNA )

El imperio del trap, DBT Empire, asume liderazgo de 25 años dentro de la industria musical. Bajo el liderazgo de David Patrón (Marco David Díaz Flores), el sello independiente mantiene un nombre sólido en Estados Unidos, República Dominicana y España.

Un portafolio diversificado y transcontinentalLa resiliencia financiera de DBT Empire reside en la diversificación geográfica y estilística de su catálogo de activos (artistas y productores).

Dentro de su catálogo se encuentran figuras y artistas de distintos puntos del continente americano y europeo, entre ellos Kidd Keo, Yung Sarria, Menor DLblok, Neelo, ELEGVNGSTER, Fufu, Papo Waisman, Reypharaoh, Swaggglock, Yay, Alemán (Homegrown Mafia Darkwin), Retromoney, Yk It´s Junaa, Rodrigo Films, La Ross María, Little D3mon, Aldeeen y Xander Flame.

Ha conectado a decenas de artistas con importantes compañías como Roc Nation, Warner Music, Interscope, Universal y Sony Music.

En 2017, el rapero español Kidd Keo firmó un contrato millonario con Warner Music a través de una colaboración con DBT Empire.

Desde sus orígenes conceptuales en 2001 hasta su consolidación corporativa a partir de la fundación operativa de DirtyBusinessTrap en Alicante en 2016, la meta de David Patron ha sido clara: institucionalizar el trap en español. En un mercado saturado de contenido algorítmico, DBT Empire apuesta por la curaduría ejecutiva y el desarrollo de marca a largo plazo.