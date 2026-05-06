La dominicana Mari Solis estrena el sencillo "Bailo contigo"

La artista dominicana Mari Solis presenta su más reciente sencillo titulado "Bailo Contigo", una propuesta fresca y emotiva que fusiona la bachata con matices pop, apostando a un sonido romántico, nostálgico y a la vez bailable.

La canción nace a partir de un songwriting challenge que la artista realizó en diciembre de 2025, con el objetivo de retarse a escribir una canción diaria.

"Bailo Contigo" fue una de las composiciones que mayor conexión generó con su audiencia, lo que la llevó, junto a su esposo, productor y arreglista Brian Toribio, a seleccionarla como uno de sus próximos lanzamientos oficiales.

Inspirada en vivencias personales, Mari Solis plasma en este tema las emociones que surgen al intentar equilibrar su vida como madre, esposa y artista.

La canción refleja esos momentos de duda e inseguridad, en los que siente no estar haciendo lo suficiente, pero también resalta el apoyo incondicional de su pareja, quien le recuerda la importancia de vivir el presente y disfrutar el camino, incluso en medio de los desafíos.

Musicalmente, "Bailo Contigo" presenta una fusión de bachata y pop con un enfoque romántico y bailable, incorporando una clara inspiración en el universo sonoro de "Bachata Rosa" de Juan Luis Guerra, referencia que aporta un aire nostálgico y conecta la propuesta con la esencia de la música dominicana.

Concierto

El pasado 20 de marzo, Mari Solis presentó su concierto "Más Cerca" en The Green Room, una noche en la que, además de reafirmar su conexión con el público, compartió detalles sobre los proyectos musicales que marcarían su siguiente etapa.

"Bailo Contigo" se convierte así en el primer lanzamiento oficial tras ese logro en su carrera.

Con este estreno, Mari Solis continúa consolidando su identidad artística y su apuesta por la música romántica con un sello auténtico.

La artista espera que la canción llegue a los corazones del público, invitando a que la canten, la dediquen y, sobre todo, la bailen.

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