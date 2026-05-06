Jabriell estrena su nuevo sencillo "Mentirosa"

El tema musical de Jabriell fue lanzado este 4 de mayo en todas las plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante urbano Jabriell estrenó su nuevo sencillo "Mentirosa" en colaboración con el rapero Lito Kirino.

La canción, un reggaetón romántico que pone de manifiesto la negación emocional, el orgullo y la contradicción de una mujer que se niega a volverse a enamorar, aunque ya lo está y el protagonista lo sabe.

El tema musical fue lanzado este 4 de mayo en todas las plataformas digitales junto al videoclip publicado en el canal de YouTube de ambos artistas.

Con este lanzamiento, producido por Zeth Beatz, Claudio Ortiz, Emy Luziano, Gaston, Mr Jham y dirigido por Alex Carrasco, el cantante Jabriell sigue posicionándose dentro del género urbano dominicano sin dejar de lado sus letras de amor y desamor.

Apoyo internacional

Además de contar con una gran fanaticada en su país natal, Jabriell también lleva de manera simultánea una carrera internacional en Perú, donde es aclamado por un público liderado por mujeres jóvenes.

Jabriell se encuentra preparando su próxima gira de medios a nivel nacional y futuros conciertos en República Dominicana, Estados Unidos, Europa y Perú.