León Yamil gana Premio ASCAP como compositor de "Tu feo" de Lenny Tavárez y Prince Royce

El compositor, productor y músico dominicano León Yamil. ( FUENTE EXTERNA )

El compositor, productor y músico dominicano León Yamil resultó ganador en los Premios ASCAP 2026 por su participación en la composición del tema "Tu feo", interpretado por Lenny Tavárez y Prince Royce.

Este reconocimiento representa su primer Premio ASCAP, otorgado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores.

La canción alcanzó posiciones relevantes en los charts internacionales, incluyendo el Top 10 del Latin Airplay y el Top 5 del Tropical Airplay de Billboard.

Con más de 15 años de trayectoria, León Yamil ha desarrollado una carrera multifacética como compositor, intérprete, guitarrista, productor, arreglista y músico.

Ha colaborado con importantes figuras de la música latina como Prince Royce, Olga Tañón, Feid, Beele, Manny Cruz, Nacho, Camilo, Lenny Tavárez, Luis Enrique, Jonathan Moly e Ilegales, entre otros, aportando a múltiples éxitos dentro del repertorio latino contemporáneo.

A lo largo de su carrera ha acumulado importantes reconocimientos, incluyendo dos Premios Emmy New York por la campaña "Dominicano Pa´ Siempre" de Telemundo 47, cuatro nominaciones a los Latin Grammy por sus aportes como compositor, y dos nominaciones a Premios Soberano.

Destaca además como autor del tema "Estoy Completo" de Manny Cruz, ganador en la categoría Merengue del Año, así como su Premio La Silla por la canción "Quién te entiende", parte de la banda sonora de la película dominicana "Quién Manda".

Nuevo tema

León Yamil se encuentra en la promoción de su más reciente sencillo "Venezuela", una propuesta cargada de sensibilidad que ha conectado profundamente con el público y continúa ampliando su alcance como artista solista.

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