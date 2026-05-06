Raphael desata ovación en el Teatro Nacional

El astro de la canción hispana, Raphael, fue recibido este miércoles con una estruendosa ovación en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde cientos de seguidores llenaron a capacidad el recinto para disfrutar de su única presentación en República Dominicana como parte de su gira “Raphaelísimo”.

El artista español, que justamente celebró este martes sus 83 años de edad, volvió a demostrar por qué continúa siendo una de las figuras más influyentes y respetadas de la música en español. Desde su aparición en escena, el público no dejó de aplaudir y corear cada movimiento del intérprete.

La expectativa comenzó desde minutos antes del inicio del concierto, mientras los asistentes ocupaban sus asientos y los técnicos ultimaban detalles en el escenario preparado para una noche cargada de nostalgia, emoción y clásicos inolvidables.

Raphael apareció vestido de negro, elegante y con la energía escénica que lo ha caracterizado durante décadas. Su voz, potencia interpretativa y dominio absoluto del escenario provocaron una conexión inmediata con una audiencia compuesta por varias generaciones.

Un repertorio lleno de clásicos

La noche arrancó con una selección de temas emblemáticos incluidos en el repertorio oficial de la gira “Raphaelísimo”. Entre las primeras canciones interpretadas estuvieron:

“La noche”“Yo sigo siendo aquel”“Cierro mis ojos”“Digan lo que digan”

Cada interpretación fue recibida con aplausos constantes y ovaciones que obligaban al cantante a detenerse por momentos para agradecer el cariño del público dominicano.

Los asistentes mostraron una entrega total durante los primeros minutos del concierto. Muchos cantaban cada letra de memoria, mientras otros grababan con sus teléfonos uno de los espectáculos más esperados del año en Santo Domingo.

La esencia de Raphael

El cantante español mantiene intacta la capacidad de emocionar a sus seguidores. Su presencia escénica y estilo dramático continúan siendo elementos distintivos que lo separan de otros artistas de su generación.

Como suele ocurrir en sus actuaciones, Raphael no necesitó grandes efectos visuales para conquistar al público. Bastaron su voz, la fuerza emocional de sus interpretaciones y el respaldo de una banda sólida que se convirtió en el complemento perfecto para una velada histórica.

Sus músicos, precisos y sincronizados, acompañaron cada canción con arreglos elegantes que resaltaron el carácter clásico del espectáculo. La producción apostó por la sobriedad y el protagonismo absoluto del artista.

Con más de seis décadas de trayectoria, Raphael continúa siendo uno de los artistas españoles más influyentes de todos los tiempos. Su capacidad para mantenerse vigente y conectar con nuevas generaciones sigue sorprendiendo a la industria musical.

El artista ha vendido millones de discos en todo el mundo y ha construido una carrera basada en la disciplina, la autenticidad y una personalidad artística inconfundible.

Su gira “Raphaelísimo” reúne buena parte de los temas más emblemáticos de su repertorio, ofreciendo un recorrido emocional por canciones que forman parte de la memoria colectiva de la música en español.

Sin duda, esta será una gran noche para el artista y el público.