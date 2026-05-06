Todo listo: el público espera a Raphael esta noche

El concierto en Santo Domingo forma parte de una extensa gira internacional con la que Raphael ha logrado llenar escenarios en Europa y América Latina. ( SEVERO RIVERA )

El escenario de la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y el público esperan la actuación esta noche del ícono de la canción, Raphael, quien se reúne con sus admiradores para protagonizar "Raphaelísimo", la gira que lo lleva por distintas ciudades del mundo.

Mientras el público se acomoda en el recinto, los técnicos ultiman los detalles para el esperado concierto que marca otro reencuentro del artista español con el público dominicano.

La función está pautada para comenzar a las 8:30 pm.

La expectativa crece entre los seguidores del intérprete de clásicos como "Mi gran noche", "Yo soy aquel" y "Qué sabe nadie", canciones que forman parte de una trayectoria artística de más de seis décadas.

Con "Raphaelísimo", el veterano artista apuesta a una producción cargada de nostalgia, energía y una conexión directa con sus fanáticos, quienes han seguido fielmente cada etapa de su carrera.

El concierto en Santo Domingo forma parte de una extensa gira internacional con la que Raphael ha logrado llenar escenarios en Europa y América Latina, reafirmando su vigencia en la música en español.