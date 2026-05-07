Layza Moory apuesta a la bachata tradicional con "Agonía"

La bachata "Agonía", de Layza Moory, ha superado las 200 mil vistas en YouTube con su video oficial. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante y compositora dominicana Layza Moory continúa fortaleciendo su posicionamiento en la industria musical con su sencillo "Agonía", tema que en su segundo mes de proyección ya suena en las principales emisoras de bachata tradicional del país, especialmente en zonas clave como la región Sur y el Nordeste, donde el género mantiene una fuerte presencia.

Este crecimiento en radio se suma al positivo desempeño de su propuesta en plataformas digitales.

El videoclip oficial de "Agonía" supera las 200 mil visualizaciones en su canal de YouTube, reflejando una conexión orgánica con el público, mientras que su perfil en Spotify registra un incremento sostenido de oyentes mensuales, logrando además inclusión en diversas listas de reproducción dedicadas a la bachata tradicional.

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Una bachata joven

Con una propuesta fresca y una identidad bien definida, Layza Moory se abre paso en un género históricamente liderado por figuras masculinas, aportando una visión femenina que combina sensibilidad, estética contemporánea y una fuerte carga emocional.

Su estilo visual elegante, moderno y alineado con las tendencias de la moda, refuerza una narrativa artística que busca acercar la bachata a nuevas generaciones.

Criada en un entorno donde la bachata formó parte esencial de su día a día, la artista ha apostado por sus raíces como punto de partida para desarrollar un proyecto auténtico, capaz de dialogar con la tradición sin perder vigencia en el contexto actual.

Como parte de esta etapa de crecimiento, Layza Moory prepara una agenda de acciones digitales durante el mes de mayo, a través de las cuales buscará fortalecer el vínculo con su audiencia.

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Entre las iniciativas contempladas, se incluyen dinámicas interactivas, contenido exclusivo y posibles concursos que inviten al público a formar parte activa de su evolución artística.

Con este impulso, "Agonía" continúa consolidándose como una carta de presentación sólida dentro de la bachata tradicional, posicionando a Layza Moory como una de las nuevas figuras jóvenes a seguir dentro del género en República Dominicana.