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Mark B
Mark B

Mark B presenta la bachata "Imagina"

Esta canción representa una nueva etapa en la carrera del exponente urbano

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    Mark B presenta la bachata "Imagina"
    El exponente urbano Mark B. (FUENTE EXTERNA)

    El exponente urbano Mark B continúa diversificando su propuesta musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado "Imagina", una bachata que fusiona lo romántico con un concepto urbano y un sonido de corte internacional.

    El tema cuenta con la producción de Abelito en la guitarra, aportando una esencia auténtica al género, mientras que las letras estuvieron a cargo de Dímelo Cupido, logrando una narrativa emocional que conecta con el público.

    "Imagina" representa una nueva etapa en la carrera de Mark B, quien apuesta firmemente a la calidad musical y a la internacionalización de su propuesta artística. Esta visión ya comienza a rendir frutos, pues el sencillo ha sido recibido con gran aceptación en el mercado europeo, consolidando su alcance más allá del público latino.

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    • En los últimos años, Mark B ha mantenido una presencia constante en la escena urbana, destacándose por su versatilidad y por encadenar lanzamientos que conectan con diferentes audiencias, respaldados por una sólida base de seguidores en plataformas digitales, donde acumula una comunidad de gran alcance.
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