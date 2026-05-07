MarteOvenus presenta "El Triste" de su nuevo álbum "Colección de Amor - Vol. 2"

"El Triste" de MarteOvenus estará disponible en plataformas digitales bajo la distribución de La Oreja Media Group. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida agrupación dominicana MarteOvenus presenta "El Triste", una poderosa reinterpretación del clásico inmortalizado por José José, como el primer sencillo de su próxima producción discográfica "Colección de Amor - Vol. 2".

Escrita por el legendario compositor mexicano Roberto Cantoral García, "El Triste" marcó a toda una generación durante la época dorada de la música romántica en español.

Ahora, MarteOvenus revive esta joya musical llevándola por un viaje sonoro contemporáneo, donde convergen influencias de Soul, Blues, Rock y Ambient, sin perder la esencia emocional y melancólica que convirtió la canción en un himno.

Con esta nueva entrega, la agrupación demuestra una evolución artística sólida y una madurez musical impecable. La interpretación vocal de Ana Fé se convierte en el eje emocional de esta versión, cargada de fuerza, sensibilidad y esperanza, logrando conectar profundamente con el oyente a través de una auténtica montaña rusa de sentimientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/marte-o-venus-2-1733099e.jpg Los artistas Ana Fé y Luis Payán. ()

La producción estuvo a cargo de Luis Payán, quien además realizó los arreglos, guitarras y parte de la ingeniería de grabación.

A esta destacada propuesta musical se suman reconocidos músicos como Guy Frómeta en la batería, Rodner Padilla en el bajo y Danny Coast en los teclados.

La mezcla fue realizada por Joel Berrido y la masterización por Keith Greitlein, aportando un acabado sonoro de alto nivel a esta reinterpretación que honra el legado de la canción original con la identidad artística de MarteOvenus.

"El Triste" bajo la distribución de La Oreja Media Group, estará disponible en plataformas digitales desde este viernes.