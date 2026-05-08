Laura Pausini vs. Ed Sheeran: el dilema musical del finde

Duelo musical: Laura Pausini y Ed Sheeran marcan la agenda del fin de semana en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El fin de semana viene cargado de música y muchas emociones en Santo Domingo.

Y sí, muchos ya están haciendo cuentas -y hasta negociaciones con amigos- porque la agenda trae dos conciertos internacionales que prometen llenar la ciudad de canciones coreadas de principio a fin: Ed Sheeran y Laura Pausini llegan con shows completamente distintos, pero igual de esperados.

Ed Sheeran

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Por un lado, Ed Sheeran aterriza este sábado con su esperado “Loop Tour”, marcando no solo su primera vez en República Dominicana, sino también la primera parada latinoamericana de esta nueva gira.

Después del fenómeno global que fue el “Mathematics Tour”, el británico vuelve con una propuesta renovada, visualmente más ambiciosa y con un repertorio que mezcla sus himnos más conocidos con temas de Play, el álbum que lanzó en 2025.

Ese nuevo disco ha mostrado una faceta distinta del artista: sonidos influenciados por tradiciones musicales de India y Persia, mezclados con el folk irlandés que siempre ha formado parte de su esencia.

El resultado es un sonido más global, aunque sin dejar atrás las baladas íntimas que lo convirtieron en una de las voces más queridas del pop actual.

Además, quienes han seguido las primeras fechas de la gira destacan un montaje mucho más inmersivo, con pantallas envolventes y momentos acústicos que acercan todavía más al cantante con el público.

El concierto también representa una oportunidad especial para el público dominicano, que durante años pidió una presentación del artista en el país.

Temas como “Perfect”, “Photograph”, “Shape of You” y “Thinking Out Loud” forman parte de una generación de canciones que han acompañado bodas, viajes, despedidas y miles de playlists personales alrededor del mundo.

Dónde: Estadio Quisqueya, sábado 9 de mayo, 8:00 pm. Tuboleta.com.do.

Laura Pausini

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Mientras tanto, el domingo será el turno de Laura Pausini, quien regresa al país después de 14 años sin presentarse ante el público dominicano.

La artista italiana subirá al escenario del Óvalo de la Feria Ganadera con su “Yo Canto World Tour”, una gira que mezcla nostalgia, clásicos y nuevas versiones.

Su última visita a Santo Domingo fue en 2012, durante el “Inédito World Tour”, y desde entonces sus seguidores locales habían esperado pacientemente otro reencuentro.

Esta vez, además de interpretar canciones como “Se fue”, “La soledad”, “Víveme” y “Amores extraños”, la cantante también trae parte de su más reciente proyecto Yo Canto 2, donde rinde homenaje a artistas que la han inspirado a lo largo de su vida.

Con versiones de temas de Shakira, Bad Bunny, Ricky Martin o Juan Luis Guerra, Pausini apuesta por un concierto cargado de emoción y conexión con distintas generaciones de fanáticos.

La artista italiana ya ha adelantado que este tour tiene un enfoque más cercano y emocional, combinando grandes arreglos musicales con momentos íntimos en escena y conversaciones espontáneas con el público.

Así, en un mismo fin de semana, Santo Domingo pasa del pop melancólico y acústico de Ed Sheeran al repertorio romántico y poderoso de Laura Pausini.

Dos generaciones, dos estilos y dos conciertos que convierten la agenda musical de mayo en una de las más atractivas del año.

Dónde: Óvalo de la Feria Ganadera, domingo 10 de mayo, 8:30 pm. Tuboleta.com.do.