Todo listo para el concierto de Ed Sheeran este sábado en el Estadio Quisqueya

Montaje del escenario durante uno de los conciertos de Ed Sheeran. ( FUENTE EXTERNA )

La emoción crece entre los fanáticos de Ed Sheeran en República Dominicana. La empresa SD Concert confirmó que ya se encuentra todo preparado para el concierto del artista, que tendrá lugar este sábado en el Estadio Quisqueya.

Con una trayectoria impecable y una conexión única con sus seguidores, Ed Sheeran se ha consolidado como uno de los cantautores más importantes de su generación.

Su estilo, que fusiona el pop con elementos del folk y el soul, le ha permitido conquistar escenarios en todo el mundo y posicionarse en los primeros lugares de las listas musicales con éxitos globales como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud.

Ganador de múltiples premios internacionales, incluyendo los prestigiosos Grammy, el artista británico es reconocido no solo por su talento vocal, sino también por su capacidad para componer canciones que conectan profundamente con distintas audiencias.

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Saymon Díaz, de SD Concerts, reiteró su compromiso con la excelencia, asegurando que cada detalle técnico, logístico y de producción ha sido cuidadosamente supervisado.

Aseguró que desde el montaje del escenario hasta la calidad del sonido y la seguridad del evento, todo ha sido dispuesto para ofrecer un espectáculo de primer nivel, a la altura de los estándares internacionales que caracterizan al artista.

"El público dominicano merece lo mejor, y estamos orgullosos de poder traer a un artista de la talla de Ed Sheeran con una producción impecable", expresó Saymon. "Hemos trabajado intensamente para garantizar que esta sea una noche mágica e inolvidable para todos los asistentes".

El concierto promete ser un recorrido por los mayores éxitos del cantante, así como una oportunidad para disfrutar de su característico formato en vivo, donde combina su voz con guitarras y tecnología de loops en tiempo real, creando una experiencia íntima y a la vez vibrante.

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La cita está pautada para este sábado, en el Estadio Quisqueya y se espera la asistencia de miles de fanáticos que ya cuentan los días para vivir esa noche.

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