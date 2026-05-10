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Nairoby Duarte
Nairoby Duarte

Nairoby Duarte conquista al público con la presentación de su álbum "Amarillo"

La artista ofreció un emotivo concierto en Lungomare Bar & Lounge

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    Nairoby Duarte conquista al público con la presentación de su álbum "Amarillo"
    Nairobi Duarte y Pavel Núñez en escena. (FUENTE EXTERNA)

    En una noche cargada de emociones, la cantautora Nairoby Duarte deslumbró el escenario, interpretando sus mejores canciones y a dúo con reconocidos artistas, en un concierto en el que presentó su más reciente producción discográfica "Amarillo".

    Canciones coreadas, continuos aplausos, risas y hasta algunas lágrimas pudieron contemplarse en el emotivo concierto ante un público amante de la música pop, balada, la bachata, el merengue, y otros ritmos y fusiones, con los que Nairoby sobresalió con su encantadora voz.

    En el evento bajo la producción de Música por un Tubo, y realizado en Lungomare Bar & Lounge, la sobresaliente artista interpretó temas de su autoría como "Otra Mujer", "Ahora no", "Sé que viene" e "Imagino".

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    Infografía
    La artista ofreción un show marcado por la balada pop y la música romántica.

    Igualmente encantó al público con canciones acompañadas de excepcionales artistas dominicanos invitados como: Adalgisa Pantaleón, Pavel Núñez, Frank Ceara, Pochy Familia y Kinito Méndez, con estos últimos puso a bailar a los presentes al ritmo de merengue.

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    "Esta ha sido una velada cargada de calidad musical y una propuesta artística única en vivo. Estoy más que feliz por presentar mi primera producción "Amarillo" ante un público conocedor y tan exigente. Gracias por el respaldo que le dan al talento dominicano", manifestó la solista Nairoby Duarte durante su presentación.

    A dúo con Pavel Núñez la intérprete motivó al público con el tema "Te di"; con Frank Ceara "Atado a tu volcán", mientras que cantó "El breve espacio" junto a la cantautora Adalgisa Pantaleón.

    "Esta es una nueva etapa para nosotros. Seguimos trabajando, creando nuevas canciones y llevando mensajes de amor y de resiliencia para todo público", agregó Duarte en su segundo concierto como solista.

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    Infografía

    Durante la emotiva presentación, en la que la artista fue describiendo parte del trayecto de su vida y en la que agradeció a todos los que desde el inicio de su carrera la han respaldado, también interpretó temas en ritmos como salsa y bolero, demostrando así su versatilidad y sensibilidad para conectar con el público en diversos géneros musicales.

    El concierto de la solista contó con la presencia de reconocidos artistas y personalidades invitados.

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