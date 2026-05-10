Mundial de Fútbol 2026 arrancará con tres inauguraciones y un desfile de estrellas internacionales

J Balvin, Katy Perry y Michael Bublé actuarán en las diferentes inauguraciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta regresiva para el 2026 FIFA World Cup ya empezó, y la FIFA quiere que el arranque del torneo sea tan espectacular como histórico. Por primera vez, la Copa del Mundo tendrá tres ceremonias inaugurales repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, los países anfitriones de esta edición que promete romper todos los récords.

La idea, según explicó Gianni Infantino, es convertir cada inauguración en una experiencia que combine música, cultura y fútbol, reflejando la identidad de cada nación mientras celebra el espíritu global del torneo. Y viendo la lista de artistas invitados, todo apunta a que el espectáculo estará a la altura.

Música, fútbol y un arranque a gran escala

La primera gran fiesta será el 11 de junio en el Estadio Azteca, que se convertirá en el único estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

Antes del encuentro entre México y Sudáfrica, el recinto vibrará con actuaciones de Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

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Un día después, el espectáculo continuará en Los Ángeles, donde Estados Unidos debutará frente a Paraguay en el SoFi Stadium. Allí, Katy Perry encabezará la ceremonia junto a Future, LISA, BLACKPINK y Sanjoy.

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Ese mismo día, Toronto también tendrá su propia inauguración antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el BMO Field. El escenario contará con Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, entre otros artistas invitados.

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Y por supuesto, no podemos olvidar que Shakira será la protagonista musical de la FIFA World Cup 2026. La cantante colombiana interpretará "Dai Dai", el tema oficial del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, consolidando su legado con su cuarta participación en una Copa del Mundo.

Además, la FIFA adelantó que el torneo incluirá eventos especiales vinculados al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos el próximo 4 de julio, aunque todavía no se han revelado detalles.

Con tres países anfitriones, múltiples inauguraciones y una alineación musical que mezcla pop, urbano, rock y música latina, el Mundial 2026 ya se perfila como una celebración global que irá mucho más allá del fútbol.