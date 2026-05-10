Laura Pausini se disfruta el concierto de Ed Sheeran en el Quisqueya y promete sorpresas esta noche

Laura Pausini y Ed Sheeran se saludaron luego del concierto del británico en el Estadio Quisqueya. ( INSTAGRAM @LAURAPAUSINI )

La cantante italiana Laura Pausini se disfrutó como una fanática más el concierto del artista británico Ed Sheeran la noche de este sábado 9 de mayo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La artista, que se presenta este domingo 10 en el Óvalo de la Feria Ganadera con su "Yo canto tour", compartió una fotografía con el intérprete de "Perfect", una vez finalizado el show y demostrando su admiración.

Asimismo, colgó varios videos cantando y moviéndose al compás del éxito "Shape of you" desde el palco donde estaba ubicada con su equipo.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Pausini aprovechó para reiterar su emoción de reencontrarse con el público dominicano y adelantó que interpretará sus canciones más famosas, además de continuar rindiendo homenaje a cantautores españoles y latinoamericanos.

También dejó entrever que habrá una sorpresa especial para sus seguidores durante el espectáculo, como parte de su gira internacional que lleva a cabo.

"Acabo de ver el bellísimo concierto de Ed en Santo Domingo. ¡Ahora me toca a mí! Les espero para cantar todas mis canciones más famosas", escribió la intérprete de "En cambio no".

Su presentación mezcla nostalgia, clásicos y nuevas versiones. Su última visita a Santo Domingo fue en 2012, durante el "Inédito World Tour", y desde entonces sus seguidores locales habían esperado pacientemente otro reencuentro.

Esta vez, además de interpretar canciones como "Se fue", "La soledad", "Víveme" y "Amores extraños", la cantante también trae parte de su más reciente proyecto Yo Canto 2, donde rinde homenaje a artistas que la han inspirado a lo largo de su vida.

Con versiones de temas de Shakira, Bad Bunny, Ricky Martin o Juan Luis Guerra, Pausini apuesta por un concierto cargado de emoción y conexión con distintas generaciones de fanáticos.

La artista italiana ya ha adelantado que este tour tiene un enfoque más cercano y emocional, combinando grandes arreglos musicales con momentos íntimos en escena y conversaciones espontáneas con el público.