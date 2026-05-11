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Fiel hacia mí
Fiel hacia mí

"Fiel hacia mí", la nueva y profunda alabanza de Aires de Unción

El video ya está disponible en plataformas digitales y redes sociales, como YouTube, Spotify y Apple Music

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    Fiel hacia mí, la nueva y profunda alabanza de Aires de Unción
    "Fiel hacia mí", de Aires de Unción, lleva el poderoso mensaje de que Dios nunca falla y que forma parte del álbum. (FUENTE EXTERNA)

    El grupo cristiano Aires de Unción, conformado por los hermanos Yonatan y Yohenrry Jorge, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado "Fiel hacia mí", un merengue instrumental que fusiona la esencia espiritual de la adoración, con el ritmo alegre y contagioso del Caribe.

    "Esta canción es una experiencia llena de gozo y que mantiene un mensaje profundo sobre la fidelidad de Dios, pero con una energía que invita a celebrar su bondad", afirmó Yonatan

    En ese mismo tenor, Yohenrry explicó que, dicho lanzamiento, con la autoría de Israel Houghton, Nate Díaz y Aaron Moses, más los arreglos de Otto Cruz, representa una nueva etapa para Aires de Unción, demostrando que la música cristiana puede innovar sin perder su esencia espiritual.

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    Infografía
    Los interesados en seguir los pasos de esta bien ponderada agrupación cristiana. (FUENTE EXTERNA)

    "Dios ha sido fiel en todo momento, y quisimos expresarlo de una manera que también haga sonreír y alabar, a través de esta versión en merengue", expresó el artista.

    Atmósfera de gratitud, fe y adoración

    De igual manera, Yonatan explicó que el audiovisual que acompaña a "Fiel hacia mí ", de la productora Ellians Fims, refleja "no solo excelencia musical, sino también una atmósfera de gratitud, fe y celebración".

    El video ya está disponible en plataformas digitales y redes sociales, como YouTube, Spotify, Apple Music y Deezer Music. Una combinación de saxofón, trompeta, tambora y güira, que lleva el poderoso mensaje de que Dios nunca falla y que forma parte de su álbum, de pronto lanzamiento, "Guaridas de amor".

    "Esta producción es un reflejo de lo que caracteriza a nuestra música, que siempre apuesta al instrumental góspel, más ritmos caribeños, como el merengue, la salsa y el funk", destacó Yohenrry.

    Talento musical

    Además de Yonatan (saxo) y Yohenrry (trompeta), la exquisita producción contó con el talento de Yimi López (piano); Deyvi de Los Santos (bajo); Leidin Gabriel Pichardo (batería); Armando Fernández (guitarra); Raúl Shephard (conga);

    • David Almengod (tambora); Jael Grasilien (güira); Tito Valcin (coros); Vanelly Encarnación (coros) y Óliver King (coros).

    Los interesados en seguir los pasos de esta bien ponderada agrupación cristiana, que tiene entre sus planes futuros realizar un concierto, más una gira de iglesias en todo el país, pueden hacerlo a través de sus redes @airesdeuncion (Instagram) y Ministerio Aires de Unción (Facebook).

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