Laura Pausini repasa tres décadas de éxitos y se roba el corazón del público dominicano

La cantante italiana Laura Pausini se rindió por completo ante el público dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante italiana Laura Pausini se rindió por completo ante el público dominicano que la esperaba desde hace más de una década. La noche valió cada interpretación en tres horas de concierto, donde la artista de 51 años dejó claro que la excelencia rompe la barrera del tiempo.

De manera puntual a las 8:30 de la noche a casa llena el Óvalo de la Feria Ganadera y hasta casi la medianoche, Pausini echó mano de un amplio repertorio de 25 canciones que se complementó con versiones en bachata, balada, pop- rock y salsa de sus canciones favoritas de otros artistas, y se auxilió de seis segmentos de medleys (popurrí) para abarcar lo más posible su discografía.

"Yo canto" fue la primera canción y bastó para que los asistentes entendieran el tono de la noche: nostalgia, cercanía y potente voz.

Coreada de principio a fin, Pausini apareció sobre el escenario de dos niveles donde ella jugó con el movimiento, la actuación, y una decena de cambios de vestuarios, apoyada de sus músicos y coristas que elevaron la propuesta a la categoría de espectáculo.

Entre otros temas como "Emergencia de amor" y "Escucha a tu corazón", a las 8:54 de la noche sorprendió con "Hijo de la luna", el clásico de Mecano.

Luego llegaron otras reinterpretaciones. "¿Por qué te vas?", popularizada por Jeanette en la década de los 70s, pero en esta ocasión Laura apareció en una versión pop urbana acompañada de un performance inspirado en la estética de esa era.

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Desde temprano la italiana mostró complicidad con el público dominicano. Con un espontáneo "Klk" y ´Ta´to", Laura expresó su emoción de reencontrarse con Santo Domingo y más adelante confesó su fascinación por el idioma español. "Qué vaina", soltó entre risas, provocando una inmediata reacción de los asistentes.

Recordó sus inicios en 1993 cuando tenía 18 años y continuó con "No soy una señora", dentro de un medley rock que también integró "Verdades a medias" y "Como si no nos hubiéramos amado".

Conversadora, risueña y enérgica, Laura Pausini se declaró fanática de las versiones y siguió con "Antología", de Shakira, antes de retomar sus propios éxitos con "Volveré junto a ti". Más adelante, "Cuando nadie me ve", de Alejandro Sanz, encantó a la audiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/laura-ffaf4199.jpg Laura Pausini navegó entre canciones clásicas y recientes. (FUENTE EXTERNA)

Mucha música y una Laura todoterreno

La impecable banda lo fue todo. Los músicos completos y la artista fueron todoterreno y así llegó uno de los momentos más celebrados de la noche con "Se fue" en versión bachata, una sorpresa pensada especialmente para el público dominicano.

En el bloque latino aparecieron canciones como "Y mi banda toca el rock", "La isla bonita" (de Madonna) y "Oye mi canto" (Gloria Estefan), mientras que el segmento dedicado a los años noventa reunió clásicos como "Amores extraños", "La soledad" e "Inolvidable".

Para la segunda hora del show comenzaron a sonar los acordes de las canciones más ovacionadas, convirtiendo el lugar en un karaoke colectivo.

Los éxitos de desamor, de esos amores juveniles que confesó haber sufrido la propia artista, se sintieron con "Similares", "Las cosas que vives", "Bienvenido" y "Primavera anticipada", integradas dentro del medley pop de la noche.

Mientras cantaba y se movía de un lado a otro, con una energía como nadie, el calor subía los niveles, a lo que Laura Pausini soltó con el humor y la sonrisa que la caracteriza: "Mañana todos seremos más flacos, estoy sudando hasta el agua del bautismo".

Los himnos coreados y momento más emotivo

Poco después interpretó por primera vez en República Dominicana una canción de su primer disco en español.

Gran parte del público se la sabía completa y las cámaras enfocaron a quienes cantaban "Una vez más, casi continuamente", los versos de "Gente". "¿Qué comen aquí que tienen tanta energía?", reaccionó divertida entre las tantas intervenciones para hablar que hizo.

"Son amores" tampoco faltó en el repertorio y preparó el terreno para "En cambio no" y "Víveme", canciones que fueron la banda sonora de las telenovelas mexicanas "En nombre del amor" y "La madrastra", ambas de principios de los 2000, que terminó convirtiéndose en un karaoke colectivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/laura-pausini-otris-215bd10a.jpg Laura Pausini y Zulinka sobre el escenario. (FUENTE EXTERNA)

El momento más sentido ocurrió con la aparición de Zulinka Pérez como invitada. Junto a Laura interpretó "Cuando se ama", la canción que Zulinka cantó en el funeral de su padre, Rubby Pérez, fallecido en la tragedia del Jet Set el 8 de abril del 2025.

El público respondió con aplausos y acompañó la interpretación hasta las lágrimas. Laura honró el legado de Rubby y envió un mensaje a la familia.

A partir de ahí, el concierto tomó un tono todavía más íntimo. Laura rindió homenaje a Juan Luis Guerra con "Bachata rosa", provocando una reacción inmediata entre los asistentes.

Hubo tiempo hasta para una pedida de matrimonio dentro del área de gradas y la artista los hizo llegar hasta el escenario para preguntarles detalles sobre su relación y desearles una feliz unión.

Previamente, mientras ella se cambiaba entre los tantos vestuarios de todo tipo, los músicos interpretaron "La vida es un carnaval" de Celia Cruz poniendo a todo a bailar.

Con una banda que decía República Dominicana, como si fuera reina de belleza, Laura Pausini sin ningún signo de querer irse, retomó el escenario derrochando energía al ritmo de "Livin´ la vida loca" de Ricky Martin en versión spanglish.

El cierre llegó pasadas las 11:42 de la noche con "Mariposa tecknicolor" del argentino Fito Páez. Pero eso no bastó, cuando se apagaron las luces, con la gente saliendo y tras varias despedidas, Laura Pausini volvió a salir y a capella cantó "Quiero decirte que te amo".

"¡Nos vemos en febrero 2027!" exclamó mientras el público afuera del recinto seguía cantando con ella luego de una función para recordar: llena de nostalgia, humor y canciones que varias generaciones hicieron suyas.

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