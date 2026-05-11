Exponente urbano Neno Wave lanza "Después de la 12"

El exponente urbano Neno Wave continúa consolidando su carrera musical con el lanzamiento de Después de la 12, un tema cargado de emociones, experiencias reales y una propuesta melódica que conecta con las vivencias de muchos jóvenes.

Según explicó el intérprete, la canción surge de momentos personales y de esas emociones que afloran después de una noche intensa.

"Después de la 12 nace de experiencias reales, de esas noches donde uno vive muchas emociones al mismo tiempo. Quise reflejar lo que pasa después de la fiesta: los pensamientos, las decisiones y todo lo que muchas personas viven en silencio", expresó.

Para Neno Wave, este sencillo representa una etapa importante dentro de su evolución artística, mostrando una versión más madura tanto a nivel musical como emocional.

"Esta canción representa una evolución importante para mí porque muestra una versión más madura y más personal de Neno Wave. Siento que conecté más con mis emociones y con mi realidad al momento de escribirla", afirmó Anyelo Batista, nombre de pila del cantante.

El artista destacó que el proceso creativo fluyó de manera natural desde el primer momento en que escuchó el instrumental, inspirado por experiencias y situaciones que marcaron su vida.

Musicalmente, el sencillo apuesta por un sonido melódico combinado con elementos urbanos y una atmósfera nocturna que busca transmitir sentimiento y autenticidad desde los primeros segundos.

"Quise destacar un sonido melódico, pero con mucha calle y sentimiento. Mezclamos sonidos modernos con una atmósfera nocturna para que la gente pudiera sentir la energía de Después de la 12", indicó.

El cantante considera que gran parte del público se sentirá identificado con la letra, especialmente por las reflexiones y emociones que surgen luego de una noche de fiesta o de momentos intensos.

Asimismo, aseguró que la respuesta de sus seguidores ha sido positiva desde el estreno del tema, recibiendo mensajes y comentarios de personas que afirman sentirse reflejadas en la canción.

El video

El video oficial fue grabado en distintas locaciones que complementan la estética nocturna y cinematográfica del proyecto, buscando transmitir la esencia emocional del sencillo.

Neno Wave adelantó además que trabaja en nuevos proyectos y colaboraciones con artistas de República Dominicana y Puerto Rico, asegurando que este lanzamiento marca solo el inicio de una nueva etapa en su carrera.

"Estoy trabajando nueva música, colaboraciones y contenido que llevará mi carrera a otro nivel. Este es solo el comienzo de muchas cosas grandes", concluyó.

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