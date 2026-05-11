Seis fanáticos dominicanos lograron conocer a Ed Sheeran en el Quisqueya

La experiencia con Ed Sheeran tuvo un significado aún más especial debido a que el artista llevaba bastante tiempo sin realizar meet & greets. ( FUENTE EXTERNA )

En un momento que ya muchos fanáticos califican como histórico para el fandom dominicano, solo seis seguidores de Ed Sheeran tuvieron la oportunidad de conocer al artista británico durante su visita a República Dominicana, convirtiéndose en el primer meet & greet realizado en el arranque del "Loop Tour" por Latinoamérica.

El encuentro privado fue posible gracias a una iniciativa completamente gestionada por el fan club oficial dominicano @SheeriosRD, cuyos administradores dedicaron meses de esfuerzos, contactos y comunicaciones directas con el equipo internacional del artista para hacer realidad el sueño de entregarle personalmente un regalo representativo de la isla.

Tras tocar múltiples puertas y mantener conversaciones durante varios días con miembros del equipo de Ed Sheeran, finalmente se logró coordinar este encuentro exclusivo, sin participación de la producción local del concierto en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/b561060b-3649-40b4-87e5-b19807bf4eb0-1d34d906.jpeg Los fanáticos compartieron y rieron con el artista. (FUENTE EXTERNA)

Los fanáticos que participaron de la experiencia fueron Charlotte Rivas, Génesis Mojica, Stacy Balbi, Sonia Castillo, Eliezer Alcántara y Elisa Castellanos, quienes compartieron un momento cercano y memorable con el artista antes del inicio oficial de la gira en la región.

Durante el meet & greet, Ed Sheeran se mostró sumamente amable, receptivo y agradecido con el cariño del público dominicano. Las imágenes oficiales del encuentro fueron capturadas por el fotógrafo @marksurridge.

Como muestra del aprecio de los fanáticos dominicanos, el grupo entregó varios obsequios al artista, destacándose especialmente un vinyl original de Juan Luis Guerra 4.40, correspondiente a una edición original de 1987 en perfecto estado.

Durante el encuentro, los fans le explicaron la importancia cultural y musical del disco para República Dominicana, gesto que Ed recibió con mucho entusiasmo. El artista expresó que le parecía un regalo excelente y además comentó que lo compartiría en su cuenta de @teddysvinylbreakfast.

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La experiencia tuvo un significado aún más especial debido a que el artista llevaba bastante tiempo sin realizar meet & greets de este tipo, haciendo de este encuentro uno particularmente exclusivo y emotivo.

Más allá de la emoción de conocer a uno de los artistas más importantes del mundo, el momento también representó un logro para la comunidad de fans dominicanos, demostrando cómo la dedicación, la organización y el amor genuino por un artista pueden abrir puertas y crear experiencias inolvidables.