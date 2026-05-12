El emotivo mensaje que Laura Pausini dedicó a Rubby Pérez tras cantar con Zulinka en su concierto

Laura Pausini y Zulinka Pérez interpretaron juntas "Cuando se aman" en un emotivo homenaje dedicado al fallecido merenguero Rubby Pérez durante el concierto de la artista italiana en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante italiana Laura Pausini volvió a conquistar el corazón de los dominicanos tras dedicar un emotivo mensaje al fallecido merenguero Rubby Pérez, luego de compartir escenario con su hija, Zulinka Pérez, durante su reciente concierto en República Dominicana.

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida intérprete publicó un video del conmovedor momento en el que ambas interpretaron la canción "Cuando Se Aman", acompañándolo de un mensaje dedicado al fallecido artista dominicano.

"Rubby Pérez, tu hija y todos nosotros te cantamos con el alma hasta donde estés", escribió la artista italiana junto a las imágenes del dueto que emocionó a miles de asistentes.

Durante el concierto, Pausini explicó que tiempo atrás un fanático le envió un video en el que Zulinka interpretaba ese mismo tema durante el velorio de su padre, un momento que la impactó profundamente y que inspiró la invitación para cantar juntas en suelo dominicano.

"Aquí en esta tierra ha nacido una de las personas más especiales. Hace un año y un mes, yo descubrí, como todos ustedes, que un artista dominicano, muy amado también por mí, se convirtió en un ángel que canta desde el cielo", expresó en el concierto realizado el domingo 17 de abril.

La intérprete agregó que al enterarse de que se presentaría nuevamente en República Dominicana, pensó inmediatamente en invitar a Zulinka Pérez al escenario para compartir una canción cargada de significado y emoción.

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El homenaje fue recibido con aplausos y lágrimas por parte del público, que vivió uno de los momentos más emotivos de la noche, marcado por el recuerdo y legado de "La Voz Más Alta del Merengue".