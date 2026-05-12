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El Novato
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El Novato llega a República Dominicana para promover "Alerta"

Radicado en Estados Unidos, El Novato continúa abriéndose paso en el merengue de mambo

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    El Novato llega a República Dominicana para promover "Alerta"
    El Novato promueve su tema "Alerta". (FUENTE EXTERNA)

    El merenguero urbano conocido como El Novato se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado "Alerta".

    La canción es una propuesta musical dentro del género mambolin que busca conectar con el público amante de los ritmos contagiosos y bailables.

    Radicado en Estados Unidos, El Novato continúa abriéndose paso en el merengue de mambo, apostando esta vez por un tema cargado de ritmo y una esencia fresca que promete conquistar las plataformas digitales.

    Durante su estadía en el país, El Novato agotará una agenda de entrevistas en televisión, radio, prensa digital y encuentros con creadores de contenido, donde compartirá detalles sobre su carrera, nuevos proyectos y próximos lanzamientos musicales.

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    Infografía
    El Novato en imágenes de archivo.

    El artista expresó sentirse emocionado de regresar a República Dominicana y poder presentar personalmente este nuevo sencillo, destacando el respaldo que siempre ha recibido del público dominicano a su música.

    Más

    • "Alerta" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
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