Lápiz Conciente y Tercer Cielo unen voces para homenajear a las madres con "Gracias Mamá"

Lápiz Conciente y Juan Carlos Rodríguez (Tercer Cielo) en una imagen promocional de su tema "Gracias mamá". ( FUENTE EXTERNA )

El rapero dominicano Lápiz Conciente sorprendió a sus seguidores con el estreno de "Gracias Mamá", una emotiva colaboración junto a la agrupación cristiana Tercer Cielo dedicada a honrar a las madres en el mes en que se celebra el Día de las Madres.

El tema, ya disponible en todas las plataformas digitales, llega cargado de sentimientos, gratitud y mensajes de amor hacia las madres, resaltando el valor de esa figura incondicional en la vida de cada persona.

La canción une la sensibilidad romántica y espiritual de Tercer Cielo con el estilo reflexivo y callejero que caracteriza a Lápiz Conciente.

"Dedicado con mucho amor y cariño para todas las madres", expresó el intérprete urbano al anunciar el lanzamiento del sencillo en sus redes sociales, donde además invitó a sus seguidores a dedicarle la canción a sus progenitoras.

"La hicimos con mucho amor para el ser más querido que todos tenemos: mamá", escribió el artista.

Por su parte, Tercer Cielo también compartió un emotivo mensaje sobre el significado de esta colaboración.

"Dedicado a la que estuvo aun cuando nadie más estuvo. La reina más bella, mamá", publicaron los intérpretes cristianos, quienes manifestaron su alegría de trabajar junto al "legendario Lápiz Conciente".

La agrupación además agradeció al rapero por sumarse al proyecto y aportar su estilo al tema.

"Hermano, gracias por poner tu arte increíble y cada verso a la disposición", expresaron.

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"Gracias Mamá" llega acompañado de un videoclip oficial y busca convertirse en uno de los himnos dedicados a las madres durante esta temporada, apelando a la nostalgia, el agradecimiento y el amor familiar.

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