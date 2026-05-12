Lápiz Conciente y Tercer Cielo unen voces para homenajear a las madres con "Gracias Mamá"
Con letras poderosas, esta canción llega acompañada de un videoclip oficial y busca convertirse en uno de los himnos dedicados a las madres durante esta temporada
El rapero dominicano Lápiz Conciente sorprendió a sus seguidores con el estreno de "Gracias Mamá", una emotiva colaboración junto a la agrupación cristiana Tercer Cielo dedicada a honrar a las madres en el mes en que se celebra el Día de las Madres.
El tema, ya disponible en todas las plataformas digitales, llega cargado de sentimientos, gratitud y mensajes de amor hacia las madres, resaltando el valor de esa figura incondicional en la vida de cada persona.
La canción une la sensibilidad romántica y espiritual de Tercer Cielo con el estilo reflexivo y callejero que caracteriza a Lápiz Conciente.
"Dedicado con mucho amor y cariño para todas las madres", expresó el intérprete urbano al anunciar el lanzamiento del sencillo en sus redes sociales, donde además invitó a sus seguidores a dedicarle la canción a sus progenitoras.
"La hicimos con mucho amor para el ser más querido que todos tenemos: mamá", escribió el artista.
Por su parte, Tercer Cielo también compartió un emotivo mensaje sobre el significado de esta colaboración.
"Dedicado a la que estuvo aun cuando nadie más estuvo. La reina más bella, mamá", publicaron los intérpretes cristianos, quienes manifestaron su alegría de trabajar junto al "legendario Lápiz Conciente".
- La agrupación además agradeció al rapero por sumarse al proyecto y aportar su estilo al tema.
"Hermano, gracias por poner tu arte increíble y cada verso a la disposición", expresaron.
Más
"Gracias Mamá" llega acompañado de un videoclip oficial y busca convertirse en uno de los himnos dedicados a las madres durante esta temporada, apelando a la nostalgia, el agradecimiento y el amor familiar.