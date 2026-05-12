Raulín Rodríguez llevará su bachata al Parque Central de Santiago este 15 de agosto

Raulín Rodríguez llega al Parque Central de Santiago con una noche prometida de pura bachata. ( FUENTE EXTERNA )

El Parque Central de Santiago tiene una cita con la bachata. El próximo 15 de agosto, el Raulín Rodríguez, apodado "El Cacique de la Bachata", se presentará en la Ciudad Corazón, en una de las noches más esperadas del año.

El evento, que estará bajo la producción de Pepe Meseta, promete ser un espectáculo de primer nivel, con toda la logística y el cuidado artístico que caracteriza los grandes eventos del entretenimiento dominicano. Una velada que, desde ya, genera conversación en las calles, en las redes sociales y en cada rincón de la ciudad.

El bachatero originario de Monte Cristi llevará al Parque Central su repertorio inmortal, ese que ha trascendido décadas y fronteras.

Los fanáticos esperan escuchar joyas eternas como Nereyda, Medicina de amor, Una mujer como tú, Corazón corazón, Se me salen las lágrimas, Piel sin alma, Arráncame la vida, Si no te tengo y El amor da vida, entre muchos otros clásicos que forman parte de la banda sonora sentimental de generaciones enteras de dominicanos.

Desde que irrumpió en la escena a principios de los años 90, El Cacique supo ganarse el corazón del pueblo con una bachata cargada de sentimiento, autenticidad y un romanticismo que pocas voces han logrado igualar.

Su trayectoria, que abarca más de tres décadas de música ininterrumpida, lo coloca entre los más grandes exponentes del género a nivel mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/08fc6103-6df6-4f31-b4aa-0a848f59f629-34ae943c.jpg

"Raulín siempre ha sido el artista del pueblo en su sentido más genuino. Es el hombre que sacó la fiesta de las discotecas para llevarla a los parques y al play, convirtiendo cada espacio público en una pista de baile y cada vecindario en una celebración", dijo el productor.

La expectativa entre los fanáticos santiagueros ya es palpable. Seguidores de distintas edades y procedentes de diversas provincias del Cibao y otras regiones del país anuncian su asistencia, ansiosos por reencontrarse en vivo con la voz que ha puesto melodía a sus vidas. Para muchos, no se trata solo de un concierto, sino de un momento para revivir recuerdos, emociones y capítulos enteros de su historia personal.

La presentación del 15 de agosto en el Parque Central no es un evento cualquiera: es el reencuentro del pueblo con uno de sus artistas más queridos, en un espacio abierto que democratiza la cultura y acerca el arte a toda la ciudadanía santiaguera.