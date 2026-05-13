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Cristian Allexis
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Cristian Allexis combina la nostalgia y la elegancia con "Otro bolero"

Este sencillo, narra la historia de un caballero que, en su deseo de curar una herida de desamor abierta, se provoca más dolor con cada recuerdo

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    Cristian Allexis combina la nostalgia y la elegancia con "Otro bolero"
    Cristian Allexis en una imagen promocional. (ARCHIVO / FUENTE EXTERNA)

    El cantautor Cristian Allexis ha añadido a su colección de canciones románticas y de añoranzas una nueva pieza con "Otro bolero", un sencillo que demuestra una vez más la versatilidad de este artista que se luce en cada una de sus composiciones.

    Con la producción y arreglos de Aníbal Coronado, "Otro bolero", brinda a los amantes de este género una creación impecable que fue guardada y pulida durante años por su creador.

    • "Esta es una canción que esperó su momento. La escribí en el 2015 y pasó por una serie de cambios que la hicieron adecuada para la etapa que estoy viviendo en la música, en la que experimento los efectos de la madurez y la confianza que provocan 14 años de vida artística, cuatro de ellos como solista", explicó Cristian Allexis.
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    Infografía

    "Otro bolero", combina la nostalgia y la elegancia musical del bolero con líricas profundas y viscerales a la altura del género que las transporta. Cada frase fue creada con el objetivo de acompañar a quien la escucha en esos momentos en los que el corazón duele.

    Este sencillo, narra la historia de un caballero que, en su deseo de curar una herida de desamor abierta, se provoca más dolor con cada recuerdo, que golpea sus pensamientos.

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    • Los músicos cómplices de Cristian Allexis en esta canción son: Aaron Junior Ureña en el timbal, Azarías Santana en el bongó y congas, Benjamín Mercedes en el piano, Álvaro Dinzey en los teclados, Rafael Félix en la guitarra. Mientras que en la mezcla y grabación de voces: estuvo Juan Carlos Campos, en la masterización, Máximo Gómez y en la ingeniería de grabación Deivi Brayan Simonó, (Deivi Bass).
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