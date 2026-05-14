Daddy Yankee reaparece junto a Ed Sheeran y desata la locura en Puerto Rico

Daddy Yankee fue el invitado sorpresa de Ed Sheeran en Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de su exitoso paso por Santo Domingo, donde se presentó ante miles de fanáticos en el Estadio Quisqueya, el cantante británico Ed Sheeran continuó su gira "Loop Tour" en San Juan, Puerto Rico, escenario donde se vivió una noche que quedará marcada en la historia de la música latina.

Lo que prometía ser un concierto memorable terminó convirtiéndose en un momento histórico tras la sorpresiva aparición de Daddy Yankee en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el "Choliseo".

Ante un recinto completamente lleno y una audiencia que jamás imaginó volver a verlo sobre ese escenario, el llamado "Big Boss" irrumpió en medio del espectáculo provocando una explosión de gritos, emoción y euforia colectiva.

La inesperada participación marcó el regreso de Daddy Yankee al principal escenario de Puerto Rico luego de su retiro oficial de los escenarios con la gira "La Última Vuelta", convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y virales de la noche.

El artista urbano subió al escenario como invitado especial de Ed Sheeran, reafirmando la conexión musical y cultural que el intérprete británico ha desarrollado con la música latina y sus principales exponentes.

La multitud reaccionó de inmediato al escuchar los primeros acordes de "BZRP Music Sessions, Vol. 0/66", colaboración entre Daddy Yankee y Bizarrap, tema que ambos interpretaron mientras Sheeran lo acompañaba con guitarra en vivo, desatando una de las ovaciones más intensas del concierto.

Posteriormente, Daddy Yankee interpretó parte de "Sonríele", uno de los temas más representativos de su nueva etapa personal y espiritual, provocando que miles de asistentes corearan cada palabra con visible emoción.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Videos del inesperado encuentro comenzaron a viralizarse rápidamente, mientras fanáticos calificaban el momento como "histórico", "inolvidable" y "el regreso que nadie esperaba".

Por su parte, Ed Sheeran volvió a demostrar su versatilidad artística y su afinidad con diferentes géneros musicales, tal como lo ha hecho anteriormente en colaboraciones junto a Shakira y J Balvin.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/ed-sheeran-2aee92f8.jpg Ed Sheeran yDaddy Yankee.