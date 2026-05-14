Frank Ceara y Adalgisa Pantaleón continúan este lunes con su concierto "Íntimo"

Frank Ceara y Adalgisa Pantaleón durante uno de sus conciertos. ( HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ @FRANKCEARA )

Los destacados intérpretes dominicanos Frank Ceara y Adalgisa Pantaleón volverán a compartir escenario en el concierto "Íntimo", una propuesta musical que promete envolver al público en una experiencia cargada de sensibilidad, cercanía y grandes emociones.

Las presentaciones tendrán lugar los días 18 y 25 de mayo en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, espacio que servirá de escenario para este encuentro artístico donde la música y las historias cobrarán un significado especial.

"Íntimo" ha sido concebido como una experiencia sensorial que busca conectar profundamente a los artistas con los espectadores a través de canciones, anécdotas y emociones compartidas. Durante ambas noches, Frank Ceara y Adalgisa Pantaleón interpretarán algunos de los temas más emblemáticos de sus trayectorias musicales en un formato cercano y acogedor.

"Hay una conexión que se da con las historias de cada canción, de cada gesto, porque tendremos no solo una cercanía física, sino también emocional", expresaron los artistas sobre esta propuesta que apuesta por la sensibilidad y la interacción directa con el público.

El repertorio incluirá una selección de grandes éxitos que han marcado la carrera de ambos intérpretes, reconocidos por sus potentes voces y la calidad de sus propuestas musicales dentro de la escena artística dominicana.

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Las boletas para disfrutar de "Íntimo" están disponibles en la boletería del Teatro Nacional y a través de la plataforma Boletería.com.do.