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Wilfrido es Wilfrido
Wilfrido es Wilfrido

"Wilfrido es Wilfrido", el esperado disco del merenguero que llegará al mercado este 22 de mayo

La música tropical se prepara para uno de los lanzamientos más importantes del año

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    "Wilfrido es Wilfrido", el esperado disco del merenguero que llegará al mercado este 22 de mayo
    El cantante dominicano Wilfrido Vargas, en una fotografía de archivo. (EFE/GIORGIO VIERA)

    La música tropical se alista para recibir uno de los proyectos discográficos más esperados del año con la salida oficial de "Wilfrido es Wilfrido", la nueva producción musical de Wilfrido Vargas, disponible a partir del próximo 22 de mayo en todas las plataformas digitales y formatos de distribución musical.

    Con más de cinco décadas de trayectoria artística, el reconocido merenguero dominicano presenta un álbum de 17 canciones que reafirma su vigencia y capacidad de innovación dentro del merengue contemporáneo. 

    La producción combina la esencia tradicional del género con sonidos actuales y fusiones que incluyen música urbana, regional mexicana, funk brasileño, bachata, son, chachachá, pambiche y kompa haitiano.

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    La expectativa en torno al proyecto ha crecido notablemente entre seguidores, músicos y figuras de la industria, especialmente por la diversidad musical y el nivel de producción que caracteriza esta nueva apuesta discográfica.

    Más

    • "Wilfrido es Wilfrido" busca reconectar al merengue con las nuevas generaciones y posicionarlo nuevamente en el centro de la conversación musical latinoamericana.
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