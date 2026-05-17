Sammy Marrero, voz emblemática de La Selecta, fallece a los 84 años

Sammy Marrero fue durante más de cuatro décadas una de las voces más emblemáticas de la orquesta La Selecta, dejando una huella histórica en la salsa puertorriqueña. ( ARCHIVO )

El cantante puertorriqueño Sammy Marrero falleció este domingo a los 84 años, según confirmó su hija Jennissa Marrero Morales a través de un mensaje difundido en redes sociales.

De acuerdo con el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, la familia del artista comunicó la noticia con un emotivo mensaje en el que destacó tanto su trayectoria musical como su dimensión humana.

"Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años. Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable", expresó su hija.

Marrero fue reconocido durante más de 40 años como una de las voces emblemáticas de la orquesta La Selecta, agrupación fundada por el fenecido músico Raphy Leavitt y considerada una de las más influyentes de la salsa puertorriqueña.

Su huella

Su interpretación marcó generaciones de seguidores del género tropical y consolidó éxitos que permanecen en la memoria colectiva del público salsero en Puerto Rico, República Dominicana y otros países de América Latina.

La familia también agradeció las muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia.

"Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi", agregó Jennissa Marrero Morales.

La noticia provocó reacciones de artistas, músicos y seguidores de la salsa en redes sociales, donde numerosos usuarios recordaron la importancia de Sammy Marrero dentro de la historia musical puertorriqueña.

El cantante también había sido noticia en años recientes por asuntos relacionados con disputas legales y derechos vinculados al legado artístico de La Selecta , aunque continuó siendo una figura respetada dentro del ambiente salsero.

relacionados con disputas legales y derechos vinculados al legado artístico de , aunque continuó siendo una figura respetada dentro del ambiente salsero. Con su fallecimiento, la música tropical pierde una de las voces más reconocidas de la salsa clásica puertorriqueña y uno de los intérpretes más representativos de la época dorada del género.