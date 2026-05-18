Puerto Rico despide a Sammy Marrero: artistas y figuras públicas lamentan la muerte del salsero

Sammy Marrero en una imagen de archivo durante un concierto. ( FUENTE EXTERNA )

La música puertorriqueña está de luto tras la muerte del cantante Sammy Marrero, emblemática voz de la orquesta La Selecta, quien falleció a los 84 años, según confirmó este domingo su hija, Jennissa Marrero Morales.

"Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable", expresó su hija en un emotivo mensaje publicado en redes sociales.

La noticia provocó una ola de reacciones entre artistas, músicos y figuras públicas de Puerto Rico, quienes destacaron el legado musical y humano del intérprete de clásicos salseros como "Payaso", "Jíbaro soy", "Herido", "El buen pastor" y "Soldado".

Durante más de cuatro décadas, Marrero fue la voz principal de La Selecta, agrupación dirigida por el fallecido Raphy Leavitt y considerada una de las orquestas más influyentes de la salsa puertorriqueña.

Artistas y figuras públicas reaccionan a su muerte

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, lamentó profundamente el fallecimiento del cantante y destacó su impacto en la cultura musical de la isla.

"Sammy Marrero fue una de las voces emblemáticas de nuestra música puertorriqueña. Su talento como sonero y trovador dejó una huella en generaciones y en nuestra cultura", expresó la mandataria en un comunicado.

El cantante Willito Otero también dedicó unas palabras de despedida al artista, a quien describió como una inspiración desde su niñez.

"Hoy se fue una voz que representa el sentimiento del jíbaro que fue a la salsa y estableció una nueva manera de expresión cantarina", escribió en Instagram. "Sammy fue desde siempre una inspiración y un apoyo incondicional desde que comencé en la trova cuando niño".

Por su parte, el músico Willie Rosario recordó la humildad y fidelidad del intérprete hacia La Selecta y Raphy Leavitt.

"Sammy fue aparte de ser un gran cantante, una persona muy humilde, fiel y agradecida. Descansa en paz y nunca te olvidaremos", manifestó.

El Gran Combo de Puerto Rico también se unió a las muestras de pesar con un mensaje en el que resaltaron la alegría y aportación cultural del salsero.

"Gracias, Sammy, por tu voz, tu alegría y tu aportación invaluable a nuestra cultura. Que descanse en paz", publicó la agrupación.

Asimismo, Bobby Valentín destacó la sencillez y el amor del cantante por Puerto Rico.

"Triste noticia la partida de un amigo, Sammy Marrero. Cantante trovador con identidad y humilde, que sentía un amor profundo por Puerto Rico", expresó.

El legendario pianista Richie Ray también reaccionó al fallecimiento del artista y recordó la admiración que despertaba desde sus inicios.

"Murió Sammy Marrero. Gran cantante, gran amigo y gran puertorriqueño. Paz a su familia y Dios los bendiga", escribió.

Un legado imborrable en la salsa

Nacido el 16 de febrero de 1942 en el barrio El Cerro de Coamo, Marrero se trasladó junto a su familia a Bayamón, donde comenzó a desarrollar su talento musical participando en programas radiales y agrupaciones locales.

Antes de integrarse a La Selecta, formó parte de agrupaciones como Trío Los Tempest y el Conjunto Los Muchos de don Jesús "Chu" Fontánez.

Tras la muerte de Raphy Leavitt en 2015, continuó activo en la música junto a una nueva agrupación creada por Armando Haddock y Edgard Nevárez para mantener vivo el legado de La Selecta.

En 2016 inició su carrera como solista con temas como "Yo soy Sammy Marrero", consolidando aún más una trayectoria marcada por su estilo inconfundible y su poderosa interpretación.

Aunque enfrentó conflictos legales que le impidieron cantar por varios años algunos de los temas de La Selecta en Puerto Rico y Estados Unidos, su voz quedó inmortalizada como una de las más representativas de la salsa boricua.

La muerte de Sammy Marrero deja un profundo vacío en la música tropical, pero también un legado que seguirá vivo en generaciones de fanáticos y músicos que crecieron escuchando su voz.