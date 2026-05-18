Don Omar reclama el trono con su nueva gira

Don Omar anuncia gira "The Last King World Tour" por Estados Unidos. ( EFE )

Don Omar anunció oficialmente su nueva gira de conciertos "The Last King World Tour", una producción con la que volverá a recorrer escenarios de Estados Unidos tras retomar su agenda artística en los últimos meses.

El exponentte urbano puertorriqueño realizó el anuncio a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores.

"La corona nunca cambió de dueño. Mi nombre es William Omar Landrón Rivera y soy El Último Rey", expresó el intérprete al confirmar el tour.

La venta de boletos comenzará este viernes 22 de mayo a las 10:00 de la mañana, hora local.

La gira iniciará el próximo 25 de septiembre en Reading, Pensilvania, y recorrerá ciudades como Miami, Orlando, Boston, Chicago, Dallas, Atlanta, Nueva York, Washington, Los Ángeles y Phoenix.

El regreso de "The Last King"

Aunque Don Omar ya había retomado presentaciones luego de superar el cáncer que reveló en 2024, esta nueva gira representa uno de sus proyectos más ambiciosos en el mercado estadounidense desde su regreso a la escena musical.

En mayo del año pasado, el artista informó que enfrentaba problemas de salud tras ser diagnosticado con cáncer, noticia que provocó preocupación entre sus seguidores.

Semanas después confirmó que había superado la enfermedad y posteriormente regresó a los escenarios con varias presentaciones y apariciones públicas.

Ahora, con "The Last King World Tour", Don Omar apuesta por una producción centrada en sus grandes éxitos y en la narrativa que lo identifica como una de las figuras más influyentes del reguetón.

Una figura clave del reguetón

El cantante puertorriqueño es considerado uno de los pioneros globales de la música urbana latina gracias a temas como "Danza Kuduro", "Salió el Sol", "Pobre Diabla" y "Virtual Diva".

Durante años, Don Omar consolidó una de las carreras más exitosas del género, logrando conectar con varias generaciones de seguidores dentro y fuera de América Latina.

El anuncio de la gira provocó miles de reacciones en redes sociales, donde fanáticos celebraron el regreso del artista a una gran producción internacional.