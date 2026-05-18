El merenguero dominicano Kinito Méndez sorprendió al público con su incursión en la salsa al interpretar el tema "Pa´l bailador", incluido en el álbum homenaje "En Barranquilla me quedo", una producción dedicada al fallecido artista colombiano Joe Arroyo.

Con esta participación, el denominado "Hombre merengue" comparte créditos con reconocidos exponentes del género salsero y tropical como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y José Alberto "El Canario".

La propuesta musical ha generado comentarios favorables tanto en República Dominicana como en otros países, especialmente por la interpretación de Méndez en un ritmo distinto al merengue, género que ha marcado gran parte de su trayectoria artística.

Reacciones y reconocimientos a la interpretación de Kinito Méndez

Uno de los elogios más destacados provino del maestro Ramón Orlando Valoy, quien valoró el arreglo y la ejecución vocal del cantante dominicano.

"Esto sí es salsa. Tremendo arreglo y excelente interpretación de Kinito Méndez", expresó Valoy.

Kinito Méndez manifestó sentirse satisfecho de formar parte de un proyecto que rinde tributo a Joe Arroyo, a quien definió como uno de los artistas con más sabor y sentimiento dentro de la salsa.

El intérprete recordó además que anteriormente había homenajeado al artista colombiano con una versión en merengue del tema "Tamarindo seco".

"En Barranquilla me quedo" fue producido por José Gaviria y Milton Salcedo, quien también tuvo a su cargo los arreglos musicales, junto a arreglos adicionales realizados por Gaviria.

Colaboración dominicana

La producción reúne a varias figuras de la música latina, entre ellas Wilfrido Vargas, Sergio Vargas , Eddy Herrera y Cabas .

latina, entre ellas Wilfrido Vargas, , y . Aunque Kinito Méndez es ampliamente identificado con el merengue , su interpretación de " Pa´l bailador " ha sido recibida con entusiasmo por seguidores de la salsa y de la música tropical.

es ampliamente identificado con el , su interpretación de " " ha sido recibida con entusiasmo por seguidores de la salsa y de la música tropical. El artista, oriundo de Padre Las Casas, mantiene actualmente la promoción del tema a nivel nacional e internacional.