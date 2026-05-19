Belkis Concepción regresa a Colombia para el festival Colombia al Parque

La pianista, directora de orquesta e intérprete dominicana Belkis Concepción volverá a los escenarios internacionales con una presentación especial en el festival Colombia al Parque, en Bogotá, antes de encabezar una celebración dedicada a las madres dominicanas en el Campo Club de San Cristóbal.

La artista, conocida como "La Pionera", actuará el próximo 23 de mayo junto a "Belkis Concepción y Las Chicas" en el Parque de los Novios de la capital colombiana, como invitada especial de uno de los eventos culturales más importantes de Sudamérica.

El regreso de Belkis Concepción a Colombia ha generado gran expectativa entre los seguidores del merengue, debido a la conexión histórica que mantiene con el público de ese país desde hace décadas.

"Para el público colombiano, el nombre de Belkis Concepción es sinónimo de merengue con calidad y alegría", destaca el material promocional del festival Colombia al Parque.

La producción del evento resalta además que la participación de la artista dominicana representa un homenaje a las mujeres dentro de la música tropical y una nueva vitrina internacional para el merengue dominicano.

Belkis Concepción alcanzó reconocimiento internacional en los años 80 como integrante de Las Chicas del Can, agrupación femenina que revolucionó el merengue y abrió espacio para nuevas generaciones de mujeres dentro del género tropical.

Posteriormente consolidó una exitosa carrera como solista y se convirtió en una de las figuras femeninas más influyentes del merengue, destacándose además como pianista, directora de orquesta e intérprete.

En el comunicado difundido por los organizadores, la artista expresó la emoción que siente por regresar a Colombia junto a su agrupación.

"Estamos profundamente emocionadas y agradecidas por esta invitación. Colombia siempre ha sido mi segundo hogar, y volver con mis chicas a un escenario tan imponente es un regalo de la vida. ¡Prepárense, Bogotá, que vamos a encender el parque con puro merengue dominicano!", manifestó Belkis Concepción.

El festival Colombia al Parque se ha convertido en una de las plataformas culturales más importantes para la música latina y caribeña, reuniendo artistas de distintos géneros y países en una programación enfocada en el intercambio cultural.

Detalles de la celebración del Día de las Madres en San Cristóbal

La participación de la merenguera también representa un nuevo impulso para la proyección internacional del merengue, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016.

Tras su presentación en Bogotá, Belkis Concepción regresará a República Dominicana para encabezar la celebración especial del Día de las Madres organizada por el Campo Club de San Cristóbal.

La actividad se realizará el domingo 31 de mayo a partir de las 12:00 del mediodía y contará con música en vivo, rifas, regalos, buffet y un ambiente familiar dedicado a homenajear a las madres dominicanas.

La promoción del evento destaca que será "un día inolvidable lleno de alegría", con una propuesta musical bailable acompañada por la orquesta de la artista.

El anuncio de ambas presentaciones ha provocado reacciones positivas en redes sociales, donde seguidores dominicanos y colombianos celebran la vigencia artística de Belkis Concepción y el regreso internacional de una de las voces femeninas más emblemáticas del merengue.