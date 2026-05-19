Enrique Ramil se presentará en Santo Domingo junto a Badir y Diomary La Mala

Enrique Ramil llegará a Santo Domingo junto a Badir y Diomary La Mala en una noche de grandes emociones. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante y compositor español Enrique Ramil regresará a República Dominicana el próximo 13 de junio para ofrecer un concierto especial en el Hard Rock Café Santo Domingo, donde promete encontrarse con el público dominicano en una velada cargada de sentimiento, romanticismo y grandes interpretaciones.

Tras la acogida recibida en su pasada presentación en el país, Ramil vuelve a suelo dominicano consolidando una conexión cada vez más cercana con sus seguidores locales, quienes han respaldado su propuesta artística y su estilo interpretativo, caracterizado por la intensidad emocional y la fuerza vocal que lo distinguen sobre el escenario.

Para esta nueva entrega musical, la producción confirmó como artistas invitados a Badir y Diomary La Mala, dos exponentes dominicanos que aportarán diversidad, talento y sensibilidad artística a una noche que promete momentos memorables.

Ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024 en la categoría Mejor Intérprete Internacional, Enrique Ramil ha logrado posicionarse como una de las voces más impactantes de la música romántica actual.

Su trayectoria incluye destacadas participaciones en programas de gran audiencia como "Operación Triunfo", "Factor X España" y "Tierra de Talento", concurso del que resultó vencedor en el año 2020.

Durante el concierto, el artista interpretará canciones originales como "La última vez", "Mentira", "Sin raíz" y "Cuando esté contigo", además de versiones de clásicos que han formado parte de su repertorio y que le han permitido conectar profundamente con audiencias de distintos países.

El intérprete español ha expresado en múltiples ocasiones el cariño especial que siente por República Dominicana y la calidez que recibe cada vez que visita el país.

Precisamente, ese vínculo con el público dominicano ha sido clave para su regreso, motivado por el respaldo y entusiasmo mostrado por sus seguidores en cada una de sus presentaciones.

Más

Las boletas para el concierto ya están disponibles a través de Uepa Tickets y puntos de venta autorizados. A continuacion, los precios:

Front Stage: 4,765 pesos

Special Guest: 4,025 pesos

VIP: 2,840 pesos

General/General 2do Piso: 1,675 pesos

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