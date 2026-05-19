"Road Noise Rock 2" encenderá la escena local con Ephoro y Los Rialengos

Road Noise Rock 2 cuenta con la colaboración con Rock Aplatanao y PosiciónateRD. ( FUENTE EXTERNA )

La escena del rock en Santo Domingo tendrá una nueva cita con "Road Noise Rock 2", evento que reunirá a las bandas Ephoro y Los Rialengos el próximo sábado 30 de mayo en RockNRolla, a partir de las 9:00 p.m., con entrada libre.

Ambas agrupaciones presentarán sets completos en una noche enfocada en la energía del rock en vivo, ofreciendo al público una experiencia directa y sin filtros.

Como parte del evento, se estarán realizando rifas de artículos exclusivos en colaboración con Rock Aplatanao, aportando un valor adicional para los asistentes.

"Road Noise Rock 2" continúa consolidándose como un espacio para la música en vivo y el movimiento de bandas de rock dentro de la escena local.

Este evento es en colaboración con Rock Aplatanao y PosiciónateRD.