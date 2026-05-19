×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Road Noise Rock 2
Road Noise Rock 2

"Road Noise Rock 2" encenderá la escena local con Ephoro y Los Rialengos

El evento continúa consolidándose como un espacio para la música en vivo y el movimiento de bandas de rock

    Expandir imagen
    "Road Noise Rock 2" encenderá la escena local con Ephoro y Los Rialengos
    Road Noise Rock 2 cuenta con la colaboración con Rock Aplatanao y PosiciónateRD. (FUENTE EXTERNA)

    La escena del rock en Santo Domingo tendrá una nueva cita con "Road Noise Rock 2", evento que reunirá a las bandas Ephoro y Los Rialengos el próximo sábado 30 de mayo en RockNRolla, a partir de las 9:00 p.m., con entrada libre.

    Ambas agrupaciones presentarán sets completos en una noche enfocada en la energía del rock en vivo, ofreciendo al público una experiencia directa y sin filtros.

    Como parte del evento, se estarán realizando rifas de artículos exclusivos en colaboración con Rock Aplatanao, aportando un valor adicional para los asistentes.

    "Road Noise Rock 2" continúa consolidándose como un espacio para la música en vivo y el movimiento de bandas de rock dentro de la escena local.

    Este evento es en colaboración con Rock Aplatanao y PosiciónateRD.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.