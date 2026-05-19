Muere "Chuleta", emblemática voz de la salsa clásica

Luis "Perico" Ortiz, izquierda, junto al cantante Rafael de Jesús, fallecido este lunes a los 75 años en Florida. (FUENTE EXTERNA) ( SUMINISTRADA )

El cantante puertorriqueño Rafael de Jesús, conocido artísticamente como "Chuleta", falleció este lunes a los 75 años en Florida, informó el periódico puertorriqueño El Vocero.

La noticia fue confirmada además por el historiador musical Richie Viera, quien destacó el legado del intérprete dentro de la salsa clásica y su influencia en el movimiento salsero desde la década de 1970.

Legado y trayectoria de Rafael de Jesús en la salsa

"Hoy la salsa pierde una de sus voces más importantes, pero su legado permanecerá sonando en cada esquina, en cada vellonera, en cada colección de discos y en el corazón de los amantes de nuestra música", expresó Viera.

Nacido el 17 de marzo de 1951 en Brooklyn, Nueva York, Rafael de Jesús desarrolló una extensa carrera ligada a agrupaciones emblemáticas como la Orquesta Dee Jay, la Orquesta Cimarrón, el Conjunto Clásico y la orquesta del trompetista Luis "Perico" Ortiz.

Junto a Perico Ortiz grabó algunos de los temas más recordados de su trayectoria, entre ellos "De Patitas", "Alabao", "Guaranchinbe" y "Julián del Valle", canciones que ayudaron a consolidar su voz dentro de la salsa de los años 70 y 80.

Viera recordó además una de las participaciones más celebradas del cantante durante el XIII Día Nacional de la Salsa, celebrado en 1996 en el estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

"Volvió a dar sus dotes soneando", comentó al rememorar la interpretación de "De Patitas" en ese evento.

Reacciones y homenajes tras su fallecimiento

En 1981, Rafael de Jesús inició una etapa como líder de su propia agrupación, con la que grabó canciones como "Lo que no fue no será", "Soy candela", "Lo dudo" y "A mi Puerto Rico".

El cantante también dejó huella dentro de la escena salsera neoyorquina. Diversas biografías musicales lo vinculan a proyectos y orquestas que sirvieron de plataforma para otros artistas del género, entre ellos Domingo Quiñones, quien formó parte de su agrupación antes de consolidar su carrera como solista.

"Rafael de Jesús no solo fue un gran vocalista; fue un sonero respetado, un profesional admirado y un artista que defendió la salsa con dignidad y autenticidad", añadió Viera.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre actos fúnebres.