La emoción alrededor de "Dai Dai", la nueva canción oficial del Mundial 2026 de Shakira junto a Burna Boy, sigue creciendo y ahora tendrá un componente aún más emotivo: niños de distintas partes del mundo formarán parte del show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo.

La propia Shakira hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde compartió un video invitando a jóvenes bailarines y creadores de contenido a continuar enviando coreografías inspiradas en "Dai Dai", con la posibilidad de subir al escenario junto a ella en uno de los eventos más vistos del planeta.

"Hola a todos, he estado viendo increíbles creaciones para Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo, y voy a necesitar bailarinas para el show de la mitad en las finales. Quiero que ese momento sea especial para todos nosotros, quiero que sea inolvidable. Por eso he decidido invitar a tantos de ustedes como puedo a bailar conmigo en las finales", expresó la artista en el video.

La cantante agregó que ya extendió una invitación especial a los famosos Ghetto Kids de Uganda, pero aseguró que continuará observando nuevas propuestas enviadas desde distintos países.

"Así que ya he invitado a los chicos Ghettos de Uganda, pero realmente, realmente me gustaría ver todas tus creaciones y tus videos, así que sigan enviándoselos, porque voy a estar mirando muy cerca. ¿Cómo te parece eso?", añadió.

La iniciativa surgió luego del impacto global que ha tenido el tema desde su lanzamiento. "Dai Dai" ha logrado una rápida expansión en redes sociales gracias a miles de videos de fans replicando la coreografía y compartiendo versiones propias del baile oficial.

¿Cómo participarán los niños en el show de medio tiempo?

Entre los grupos que más llamaron la atención de la cantante están los famosos Ghetto Kids de Uganda, un colectivo infantil que se volvió viral por sus videos de baile en redes sociales y que ya acumula millones de seguidores alrededor del mundo.

Shakira confirmó que los niños ugandeses participarán oficialmente en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, un evento histórico porque será la primera vez que una final de la Copa del Mundo tenga un "halftime show" al estilo del Super Bowl.

La reacción de los Ghetto Kids también fue compartida en redes sociales. En el video se observa a los menores celebrando la invitación entre gritos, abrazos y lágrimas de emoción tras enterarse de que compartirán escenario con la barranquillera.

La conexión entre Shakira y el grupo surgió luego de que los niños publicaran una coreografía de "Dai Dai" que terminó captando la atención de la cantante. Días antes, la artista había reaccionado públicamente al video y escribió que necesitaba bailarines "como esos" para el Mundial.

"Dai Dai" representa el regreso oficial de Shakira al universo de los mundiales de fútbol, una relación que marcó su carrera internacional desde el fenómeno global de "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010.

Detalles confirmados del espectáculo y la canción oficial

La nueva canción mezcla ritmos latinos y afrobeats junto a Burna Boy y ha sido presentada como un himno multicultural que celebra la unión global alrededor del fútbol

y junto a Burna Boy y ha sido presentada como un que celebra la unión global alrededor del fútbol Además del impacto musical, el proyecto tiene un componente social. Según se ha informado, las ganancias del tema serán destinadas al Fondo de Educación de FIFA y Global Citizen para apoyar programas educativos y deportivos dirigidos a niños vulnerables en distintos países.

La final del Mundial 2026 se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y contará con un espectáculo musical sin precedentes. Shakira encabezará el show junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS, bajo una producción vinculada a Global Citizen y supervisada por Chris Martin.

se celebrará el 19 de julio en el de Nueva Jersey y contará con un espectáculo musical sin precedentes. encabezará el show junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS, bajo una producción vinculada a y supervisada por Chris Martin. Para Shakira , este será un nuevo capítulo en una historia que comenzó en Alemania 2006 con "Hips Don´t Lie", siguió con "Waka Waka" en 2010 y "La La La" en Brasil 2014.

, este será un nuevo capítulo en una historia que en Alemania 2006 con "Hips Don´t Lie", siguió con "Waka Waka" en 2010 y "La La La" en Brasil 2014. Ahora, con "Dai Dai", la cantante apuesta por una mezcla de música, fútbol y participación infantil que ya empieza a convertirse en uno de los símbolos emocionales del Mundial 2026.