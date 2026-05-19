Zhamira se presenta este sábado en concierto por primera vez en Santo Domingo

La venezolana Zhamira Zambrano se presenta este sábado 23 de mayo en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante venezolana Zhamira Zambrano llegará a República Dominicana con su más reciente gira de conciertos, Curita para el corazón Tour, en una presentación que tendrá lugar en Hard Rock Cafe Santo Domingo de la mano de We Entertainment.

El espectáculo, pautado para el próximo 23 de mayo, marcará la primera presentación de la artista en el país. Durante la noche, Zhamira interpretará temas de su álbum Curita para el corazón, además de éxitos que han definido su carrera como Extrañándote, Dícelo, Estrellita, Otra vez y ¿Cómo se olvida?, entre otros.

"No puedo creer que estoy anunciando esto. Nos vemos en el Curita Para el Corazón Tour, porque definitivamente hay heridas que solamente sanan en vivo", expresó la cantante al anunciar la gira.

Cabe destacar que Zhamira Zambrano lanzó su álbum debut, Curita para el corazón, en noviembre del pasado año. La producción incluye colaboraciones junto a su esposo, el exponente urbano Jay Wheeler, así como con Noreh, Greeicy y Keenny.

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Además de República Dominicana, la gira recorrerá ciudades como San Juan, Miami, Orlando, New York City, Lima y Santiago.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets.

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