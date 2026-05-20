Altos de Chavón entra en cuenta regresiva para recibir a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja se presentará en concierto en Altos de Chavón. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta regresiva entra en su tramo final. Este sábado 23 de mayo, Altos de Chavón se convertirá en escenario de una noche irrepetible con la llegada de Isabel Pantoja y su gira mundial "50 Aniversario", un recorrido a través de cinco décadas de voz, memoria y emoción en la música en español.

No será únicamente un concierto, será la convergencia de una trayectoria que desafió modas, atravesó generaciones y construyó, canción tras canción, un vínculo emocional difícil de reemplazar con su público.

Marinero de luces, "Así fue", "Se me enamora el alma" y "Hoy quiero" confesarme son algunos de los clásicos que llegarán revestidos de una nueva dimensión.

Para esta noche, la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por el maestro Amaury Sánchez, dotará al repertorio de una profundidad que solo lo sinfónico puede ofrecer: cuerdas que amplían el dramatismo de la copla, vientos que elevan la intensidad de la balada y una arquitectura musical diseñada para emocionar desde adentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/iframe-width1163-height654-srchttpswwwyoutubecdpaltos-de-chavon-2c07b9b8.jpg

El montaje técnico y artístico, a cargo de ED Live, avanza en su fase final con una puesta en escena que no ignora su entorno: la iluminación, la narrativa visual y la disposición escénica están concebidas para dialogar con la arquitectura y atmósfera nocturna de Chavón, donde el paisaje mismo forma parte del espectáculo.

Más

La gira "50 Aniversario" no celebra únicamente el pasado; celebra la permanencia. La capacidad de una artista para mantenerse viva dentro del imaginario emocional de generaciones distintas, de seguir siendo la voz que nombra lo que el dolor y el amor no siempre saben decir solos.

Este sábado, La Romana será el escenario de esa historia.

Leer más Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera en Altos de Chavón