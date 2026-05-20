Luis Abinader se reúne con la clase artística para fortalecer la cultura nacional

De izquierda a derecha, Roberto Ángel Salcedo, ministro de cultura, el presidente Luis Abinader y Antoliano Peralta, ministro de justicia. ( SUMINISTRADA )

El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo un almuerzo con representantes de la clase artística dominicana, en un encuentro orientado a fortalecer los vínculos con el sector, escuchar sus necesidades y respaldar iniciativas vinculadas al arte, la música y la cultura nacional.

Durante el encuentro, el mandatario destacó el papel fundamental que desempeñan los artistas en la identidad y el desarrollo del país.

"Ustedes son actores fundamentales de nuestro país. Queremos seguir refinando los lazos con la clase artística y escuchar sus inquietudes y proyectos personales, porque también forman parte del apoyo a la música, al arte y a la cultura", expresó Abinader.

La actividad fue celebrada en el Salón Verde del Palacio Nacional y contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), Jose Rubén Gonell Cosme.

Impulso a las Bellas Artes y la tanda extendida

De su lado, el ministro de Cultura explicó los planes que desarrolla el Gobierno para ampliar la enseñanza artística a través de las escuelas de Bellas Artes y su vinculación con la tanda extendida.

Indicó que actualmente existen 88 centros con modalidad artística en el país y más de 7,000 estudiantes en formación en 22 centros a nivel nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/el-prodigio-aramis-camilo-chuky-acosta-rafa-rosario-y-ramon-orlando-d659a1e8.jpg El Prodigio, Aramis Camilo, Chucky Acosta, Rafa Rosario y Ramón Orlando.

"La idea es aumentar la capacidad utilizando la infraestructura escolar disponible y crear un modelo que permita incorporar Bellas Artes en la tanda extendida en sus cuatro modalidades: música, artes visuales, artes escénicas y danza", señaló Salcedo.

Explicó además que el proyecto busca adaptarse a las características culturales de cada región del país, incluyendo programas enfocados en música típica en provincias del Cibao y la región nordeste.

El funcionario adelantó que el Gobierno espera presentar, de cara al próximo año escolar, las primeras fases concretas del programa de integración entre Bellas Artes y la jornada extendida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-41955-pm-e0ab24e0.jpeg Fefita La Grande, Kinito Méndez y Sergio Vargas.

Semana del Merengue

Durante el encuentro, el presidente Abinader propuso celebrar la "Semana del Merengue" del 20 al 29 de noviembre, con actividades artísticas y culturales en hoteles y escenarios de Santo Domingo y Santiago.

Asimismo, instruyó al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Relaciones Exteriores a trabajar conjuntamente para promover el talento dominicano en embajadas y consulados alrededor del mundo.

Valoran cercanía del mandatario

Diversos representantes del sector artístico valoraron la cercanía y el respaldo mostrado por el presidente hacia la cultura nacional.

El merenguero Pochy Familia destacó la sensibilidad y la comunicación permanente del mandatario con toda la clase artística.

"El presidente ha demostrado sensibilidad no solo con el merengue, sino con toda la clase artística", expresó.

También agradeció las pensiones otorgadas a artistas, asegurando que estas han transformado positivamente la vida de muchos beneficiarios.

Mientras, Rafa Rosario afirmó que Abinader ha sido "el presidente más cercano a la clase artística".

En tanto, Eddy Herrera resaltó que el merengue representa una marca cultural de la República Dominicana presente en carnavales y escenarios de distintos países de América.

Por su parte, el compositor y merenguero Ramón Orlando definió al gobernante como "un defensor del arte y la cultura dominicana".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-41957-pm-6428b867.jpeg Pochy Familia, Sergio Vargas y Eddy Herrera, entre los presentes.

Presentes

Entre los artistas , compositores , músicos, productores y representantes del sector cultural presentes en el encuentro estuvieron Ramón Orlando , César G. Acosta Chevalier, Francisco Ulloa, Kinito Méndez, Fefita La Grande, Pakolé, Sergio Vargas, Manuel Aramis Camilo, Omega, Rafa Rosario , Luis Mariano Lantigua Reynoso, Virgilio E. Frías Almanzar, El Prodigio, Eddy Herrera , Krisspy y Nelson D´La Olla.

, , músicos, productores y representantes del presentes en el encuentro estuvieron , César G. Acosta Chevalier, Francisco Ulloa, Kinito Méndez, Fefita La Grande, Pakolé, Sergio Vargas, Manuel Aramis Camilo, Omega, , Luis Mariano Lantigua Reynoso, Virgilio E. Frías Almanzar, El Prodigio, , Krisspy y Nelson D´La Olla. Además José Dionicio Fernández, David Kada, Blanca María Díaz Martínez, La India Canela, Raquel Arias Jiménez de López, Rene Soli, Martha Candela, Orlando Lora, José R. Gonell Cosme, Johnnie Alberto Mercedes Castillo, Sylvio Mora, Jandy Ventura, El Blachy, Juan Ramón Mota Castillo, Valerio De León Severino, María Steffan Rodríguez, Luz Marcela De La Cruz Peralta, Pochy Familia, Luis Segura, José Luis Segura H, Pablo Euriel, Romoñ Lluveres, Hilda Pichardo, Robert Liliano Campos y Yuri Domínguez.