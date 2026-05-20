Así reaccionaron los Ghetto Kids tras ser invitados por Shakira al Mundial 2026

Shakira invitó a los Ghetto Kids a participar en su presentación del medio tiempo del Mundial 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar que los integrantes de Ghetto Kids Foundation formarán parte de su presentación en el medio tiempo de la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio.

La noticia fue revelada luego de que se viralizara un video donde los niños de Uganda aparecían bailando con gran energía la canción "Dai Dai", el tema de Shakira junto al cantante nigeriano Burna Boy.

La reacción

@Shakira sorprendió a los niños de la #GhettoKidsFoundation, en Uganda, al invitarlos a bailar con ella durante el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio. pic.twitter.com/qiSvsfxebc — Paky ? (@PakyShak2) May 20, 2026

La reacción del grupo no se hizo esperar. En imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo los pequeños escuchan emocionados la invitación de la cantante y, segundos después, gritan, saltan y celebran al enterarse de que viajarán para participar en la final del Mundial.

"Esto es lo más bonito que verás hoy", "Shakira siempre apoyando a los niños" y "Se merecen esa oportunidad" fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones.

¿Quiénes son los Ghetto Kids?

Ghetto Kids Foundation es un grupo artístico infantil originario de Uganda que se hizo famoso internacionalmente gracias a sus coreografías virales en TikTok, Instagram y YouTube.

La organización trabaja con niños huérfanos o en situación vulnerable utilizando el arte, la danza, la música y el teatro como herramientas de transformación social y apoyo emocional.

A través de sus videos llenos de energía y creatividad, los Ghetto Kids han logrado conquistar millones de seguidores alrededor del mundo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza, talento y resiliencia.

Su popularidad creció aún más tras participar en programas internacionales de talento y colaborar con artistas y creadores de contenido reconocidos globalmente.

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