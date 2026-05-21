La canción "El Cigarrillo" de Steffany Constanza es nominada en Guatemala

La artista dominicana Steffany Constanza fue nominada en la categoría Mejor Canción Merengue de los Premios Estela de Guatemala por su interpretación del tema El Cigarrillo, consolidando así uno de los momentos más importantes de su carrera internacional.

La nominación corresponde a la décima edición de los Premios Estela, considerados uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical guatemalteca y con amplia proyección en América Latina gracias a su transmisión internacional a través de TV Azteca.

La intérprete figura además como la única representante dominicana en esta categoría, en una competencia que reúne a exponentes de distintos países de la región.

Proyección internacional de Steffany Constanza

El reconocimiento marca un nuevo paso en la proyección internacional de la joven merenguera, cuyo proyecto artístico ha ganado notoriedad en los últimos años por su apuesta visual, escénica y musical.

La canción El Cigarrillo cuenta con arreglos del productor dominicano Moisés Sánchez, músico y compositor reconocido por sus trabajos en la industria latina y ganador de premios Grammy y Casandra.

La producción ha sido destacada por su sonido contemporáneo dentro del merengue, fusionando elementos modernos con la esencia tradicional del ritmo dominicano.

Impacto en el merengue y nuevos talentos

La nominación también representa un respaldo al posicionamiento actual del merengue en escenarios internacionales y a la presencia de nuevos talentos dominicanos en premiaciones fuera del país.

también representa un respaldo al actual del en escenarios internacionales y a la presencia de dominicanos en premiaciones fuera del país. Steffany Constanza ha logrado conectar con audiencias jóvenes dentro y fuera de República Dominicana , consolidando una propuesta artística enfocada en la renovación del género tropical.

ha logrado conectar con dentro y fuera de , consolidando una propuesta artística enfocada en la tropical. El video oficial de El Cigarrillo está disponible en el canal de YouTube de la artista.