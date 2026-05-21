Así fue la presentación El Prodigio en concierto Tigres del Norte

El destacado merenguero típico dominicano El Prodigio formó parte del esperado concierto de Los Tigres del Norte celebrado en en el Óvalo de la Feria Ganadera, de Santo Domingo, en una noche cargada de música, emociones y una gran conexión entre culturas.

De acuerdo con una nota de prensa compartida con Diario Libre, la participación de El Prodigio fue recibida con entusiasmo por el público, que disfrutó de una presentación llena de energía y del característico sonido típico que ha convertido al artista en uno de los máximos exponentes del género.

Durante el espectáculo, los asistentes pudieron disfrutar de una combinación musical que unió los ritmos regionales mexicanos con la esencia del merengue típico dominicano, creando un ambiente festivo y memorable para todos los presentes.

"La presencia de El Prodigio, con temas como 'La manzanita' y 'Golpes en el corazón', encendieron el auditorio de este importante concierto, con el cual se reafirma el crecimiento y alcance internacional de su carrera artística, así como el respeto y admiración que ha ganado dentro de la música latina", se asegura.

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El evento reunió a cientos de fanáticos que corearon los éxitos de Los Tigres del Norte y celebraron la participación especial del artista dominicano, en una producción que destacó por su calidad y gran convocatoria.