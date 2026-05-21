Polémica entre Juan Carlos Rodríguez y Lilly Goodman por autoría de canciones cristianas

Juan Carlos Rodríguez acusa a Lilly Goodman de no reconocer los aportes a su carrera.

Una inesperada controversia sacudió este jueves al mundo de la música cristiana. Juan Carlos Rodríguez, integrante del dúo Tercer Cielo, acusa públicamente a Lilly Goodman de ignorar y minimizar el papel que desempeñó en el inicio de su carrera artística.

A través de sus redes sociales, el compositor aseguró sentirse decepcionado porque, según afirmó, Goodman nunca lo menciona ni le da crédito por haber escrito y producido gran parte de los temas que la llevaron a consolidarse dentro de la música cristiana contemporánea.

"Esas canciones se hicieron con mucho sacrificio, cogiendo carro público, sudando y pasando hambre", expresó Rodríguez en una publicación donde también recordó los años en que ambos colaboraban estrechamente en el estudio de grabación.

En sus declaraciones, Juan Carlos aseguró que además de escribir y producir canciones, también ayudó a Goodman a desarrollar aspectos interpretativos durante sus primeras grabaciones.

El productor incluso mencionó específicamente el tema Iglesia, uno de los más conocidos del repertorio de la cantante, afirmando que originalmente había sido escrito para él, pero que decidió cedérselo.

Según relató, intentó abordar el tema en privado para preguntarle por qué nunca lo reconocía públicamente como autor y productor de esos éxitos. Sin embargo, aseguró que la artista optó por bloquearlo en sus plataformas digitales.

Hasta el momento, Lilly Goodman no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones.

"Comercialización de la fe"

El intercambio ocurre meses después de que Goodman ofreciera entrevistas en las que cuestionó lo que definió como la "comercialización de la fe" dentro de la música cristiana actual.

La cantante criticó entonces el predominio de estrategias de mercado, apariencias e intereses comerciales en una industria que, según dijo, habría perdido parte de su esencia espiritual.

Aunque no hizo referencias directas a Rodríguez ni a otros artistas, las recientes declaraciones del integrante de Tercer Cielo han llevado a muchos seguidores a reinterpretar aquellas entrevistas.

Tanto Juan Carlos Rodríguez como Lilly Goodman son considerados referentes de la música cristiana en Latinoamérica. Sus carreras han estado marcadas por canciones de gran impacto en iglesias, emisoras y plataformas digitales durante más de dos décadas.

Ambos compartieron colaboraciones muy recordadas por el público, entre ellas el tema Música por dentro, una de las producciones más emblemáticas de la música cristiana en español de los años 2000.

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