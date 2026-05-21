Los artistas Khris Joe y Rando Camasta se despiden este viernes en Hard Rock Café

El cantautor dominicano Rando Camasta, ganador del Festival OTI 2000 y referente del soul y el bolero contemporáneo en el país, participará como invitado especial en la última edición de "Cuando el amor sonaba así" este viernes en el Hard Rock Café ( SUMINISTRADA )

Este viernes 22 de mayo, a las 9:00 de la noche, el Hard Rock Café de Santo Domingo será el escenario de la edición final de "Cuando el amor sonaba así", el concierto que rinde tributo a las baladas románticas que definieron a toda una generación durante los años 90 y los primeros 2000.

El evento, producido por Pak Productions, estará encabezado por el artista uruguayo Khris Joe, voz central del proyecto desde su primera entrega.

El repertorio recorre los grandes temas del pop romántico latinoamericano de esa época, con canciones popularizadas por figuras como Luis Miguel, Cristian Castro, Sin Bandera y Luis Fonsi, presentadas con arreglos que mantienen la esencia original de cada pieza.

Como invitado especial de esta edición de cierre participará el cantautor dominicano Rando Camasta. Oriundo de La Romana, Camasta es un artista de amplia trayectoria que fusiona soul, bolero, funk, bachata, merengue y hip hop en una propuesta musical propia y reconocida dentro del panorama independiente del país.

Entre sus reconocimientos figura el Premio OTI 2000 en Acapulco, donde ganó con el tema "¿Qué nos pasa?" y fue elegido además mejor intérprete del certamen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/21/whatsapp-image-2026-05-20-at-102233-am-4f062802.jpeg Khris Joe, el artista uruguayo que lidera Cuando el amor sonaba así, se presenta este viernes 22 de mayo en el Hard Rock Café de Santo Domingo en la edición final del concierto tributo a las baladas de los 90 y 2000. (SUMINISTRADA)

Impacto y relevancia del proyecto en Santo Domingo

La combinación de ambos artistas promete una noche que mezcla la nostalgia del pop romántico internacional con la sensibilidad de uno de los cantautores más personales de la música dominicana contemporánea.

Las dos ediciones anteriores del concierto se realizaron con localidades agotadas, lo que posicionó el concepto dentro de la cartelera musical de Santo Domingo como una opción sólida para el público que conecta con el repertorio romántico de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

Este viernes cierra un ciclo para un proyecto que encontró en Santo Domingo un público fiel. La función de esta noche es también la última oportunidad para quienes no pudieron asistir a las ediciones anteriores.