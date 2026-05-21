El exponente urbano haitiano Jean Marc Bertín lanza el tema “Otro Yo”

Jean Marc Bertín presentó “Otro Yo”, un tema de trap inspirado en experiencias personales relacionadas con la lealtad y las decepciones. ( FUENTE EXTERNA )

El exponente urbano haitiano, radicado en la República Dominicana, Jean Marc Bertín, presentó su nuevo tema titulado Otro Yo, una canción del género trap centrada en temas como la lealtad, las decepciones personales y la superación.

Según explicó en una nota de prensa enviada a Diario Libre, la canción está inspirada en experiencias vinculadas tanto a relaciones sentimentales como a amistades. A través de la letra, aborda situaciones de desconfianza y desencuentros, al tiempo que plantea una visión enfocada en continuar avanzando a nivel personal.

Con “Otro Yo”, Jean Marc Bertín también hace referencia a la importancia de la lealtad en las relaciones personales, utilizando una narrativa basada en vivencias propias.

El artista, de nacionalidad haitiana, desarrolla su carrera dentro de la música urbana y ha trabajado una propuesta enfocada en el trap y otros sonidos contemporáneos.

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Este lanzamiento forma parte de la etapa actual de su carrera musical y ya se encuentra disponible en plataformas digitales.