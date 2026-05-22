Vive un fin de semana de copla y rock

La cantante española Isabel Pantoja celebrará en Altos de Chavón los 50 años de su carrera artística acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Amaury Sánchez. ( SUMINISTRADA )

Dos figuras que han marcado generaciones distintas de la música en español protagonizarán el fin de semana artístico en República Dominicana.

Isabel Pantoja y Beto Cuevas encabezan la agenda cultural con dos conciertos que prometen emociones, nostalgia y reencuentros con el público dominicano.

Pantoja sinfónica

La afamada cantante española Isabel Pantoja regresará este sábado al país para celebrar el 50 aniversario de su carrera con un espectáculo especial en el anfiteatro de Altos de Chavón, en La Romana.

La intérprete llegará con su gira "50 aniversario", una propuesta que repasa los momentos más importantes de una trayectoria convertida en referencia de la copla y la canción romántica en español.

El concierto tendrá un ingrediente especial: estará acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez, quien asumirá la conducción musical de una noche concebida para resaltar la intensidad y dramatismo de canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Temas como Marinero de luces, Así fue, Se me enamora el alma y Hoy quiero confesarme integran un repertorio que, en formato sinfónico, adquiere una nueva dimensión sonora.

La producción está a cargo de ED Live, empresa que ha apostado por un montaje elegante y visualmente sobrio, donde la voz de la artista y el peso emocional de las canciones serán el eje central de la experiencia.

Altos de Chavón vuelve así a convertirse en escenario de una gran cita musical internacional.

La arquitectura de piedra del anfiteatro y su acústica natural servirán de marco para una velada que apunta a ser una de las más memorables y esperadas de la temporada.

Lugar: Altos de Chavón, La Romana. Fecha: 23 de mayo. Hora: 9:00 pm. Boletas en Uepa Tickets.

Beto Cuevas acústico

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Mientras tanto, en Santo Domingo, Beto Cuevas volverá a reencontrarse el mismo sábado con el público dominicano en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El exlíder de la icónica banda chilena La Ley presentará "Beto Cuevas Acústico", un espectáculo íntimo en el que repasará tanto sus éxitos como solista como los clásicos que marcaron la historia del rock latinoamericano.

El artista llegará respaldado por un formato más cercano y emocional, apoyado en guitarras acústicas y arreglos minimalistas que buscan conectar directamente con la audiencia.

La producción, a cargo de SkyPro, recreará la atmósfera de conciertos emblemáticos en la carrera de Cuevas, especialmente el recordado MTV Unplugged de La Ley, considerado uno de los trabajos más importantes del rock en español.

La actuación promete reunir a seguidores de distintas generaciones que crecieron escuchando canciones convertidas en himnos del rock latino.

Lugar: Teatro Nacional Eduardo Brito. Hora: 8:30 pm. Fecha: 23 de mayo. Boletas en Uepa Tickets.

Con ambos conciertos, el fin de semana se perfila como uno de los más atractivos para los amantes de la música en vivo en República Dominicana.

Más música y emociones

Camboy Estévez

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Con su inconfundible voz y el repertorio que lo convirtió en referente de la música romántica, el artista celebrará por adelantado el Día de las Madres con una noche cargada de nostalgia, boleros y grandes éxitos.

Un reencuentro cercano con el público, acompañado de los éxitos que han marcado su trayectoria. Fecha: viernes 22 de mayo, 10:00 pm. Lungomare Bar & Lounge.

Zhamira

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La artista venezolana debuta en RD con su gira "Curita para el corazón", un recorrido musical cargado de emociones y canciones que han conectado con su público.

El repertorio incluirá éxitos como Extrañándote y Estrellita, además de colaboraciones junto a su esposo Jay Wheeler, o artistas como Greeicy y Noreh. Fecha: sábado 23 de mayo, 8:00 pm, Hard Rock Café Blue Mall.

Manerra

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El cantautor dominicano presentará en el Cibao su nuevo álbum "Todo llega", en una velada íntima dedicada a celebrar a las madres. Con su fusión de sonidos caribeños y pop latino, el artista promete una noche cargada de emociones, cercanía y conexión musical con el público. Fecha: sábado 23 de mayo, 8:00 pm. Gran Teatro del Cibao.