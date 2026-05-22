La Insuperable y La Perversa vuelven a unirse en "Bajo mundo con altura"

El lanzamiento llega en un momento de alta exposición para La Insuperable y La Perversa. ( FUENTE EXTERNA )

La escena urbana dominicana vuelve a encenderse con la unión de dos de sus figuras femeninas más destacadas: La Insuperable y La Perversa quienes sorprendieron este viernes con el lanzamiento de "Bajo mundo con altura", un explosivo sencillo que ya comienza a generar conversación en plataformas digitales y redes sociales.

La canción apuesta por un dembow, fusionado con influencias tribales, logrando una propuesta cargada de energía, actitud y ritmo contagioso. Ambas artistas vuelven a demostrar la química musical que las conecta, apostando por una colaboración que mezcla fuerza femenina, picardía y sonido comercial.

"Bajo mundo con altura" bajo la producción musical de Prende to´ Joan, uno de los productores jóvenes de mayor crecimiento dentro del movimiento urbano actual, mientras que el videoclip oficial sale bajo la dirección de Peluca Films, apostando por una estética fresca, moderna y alineada con la personalidad de ambas intérpretes.

El lanzamiento llega en un momento de alta exposición para las dos artistas. La Insuperable se encuentra en una nueva etapa artística marcada por versatilidad y presencia constante dentro de la conversación digital, mientras que La Perversa continúa viviendo uno de los momentos más importantes en su carrera y mantiene uno de los públicos más activos y fieles del género urbano dominicano.

Con este estreno, ambas artistas vuelven a conectar con el público apostando por un tema diseñado para discotecas, plataformas y redes sociales, reafirmando el poder femenino dentro de la música urbana local.