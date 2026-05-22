El mensaje que compartió Lilly Goodman en medio de controversia con Juan Carlos Rodríguez

La cantante de música cristiana Lilly Goodman compartió un mensaje bíblico en sus redes sociales en medio de la controversia generada por recientes declaraciones del también artista cristiano Juan Carlos Rodríguez.

El integrante del dúo Tercer Cielo afirmó que no ha recibido el reconocimiento que considera merecer por su aporte a la carrera musical de la intérprete a través de sus composiciones.

En una historia publicada en Instagram, Goodman citó un pasaje del libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 13, que hace referencia a la lucha espiritual que enfrentan los creyentes.

"Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo", inicia el mensaje compartido por la cantante.

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El texto continúa señalando: "No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales".

La publicación ha generado múltiples reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes interpretan el mensaje como una posible respuesta indirecta a las declaraciones de Rodríguez.

Sin embargo, hasta el momento, Goodman no se ha pronunciado públicamente de manera directa sobre la polémica.

Polémica

La controversia surgió luego de que Rodríguez expresara su inconformidad por la falta de reconocimiento a su trabajo como compositor dentro de la trayectoria artística de Goodman, comentarios que rápidamente provocaron debate entre seguidores de ambos artistas y miembros de la comunidad cristiana.